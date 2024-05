Finale Amici, chi sono i favoriti alla vittoria

Sabato 18 maggio va in onda in diretta su Canale 5 la finale di Amici di Maria De Filippi. Una finale che arriva dopo un percorso lungo e tortuoso per tutti i sei concorrenti che sono arrivati sino all'ultima puntata del talent show.

Già, sei concorrenti. Inizialmente la finale era prevista a cinque pretendendi alla vittoria, ma nel corso della semifinale la direzione è cambiata: i tre giudici - Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio - hanno deciso di non eliminare nessuno fra Mida e Sarah.

I due cantanti erano arrivati al ballottaggio per l'eliminazione finale e uno di loro avrebbe dovuto lasciare il programma. In realtà i tre giudici hanno rimesso la decisione nelle mani della produzione, la quale ha accettato di buon grado l'idea di non eliminare nessuno.

E così alla finale sono arrivati i ballerini Marisol e Dustin e i cantautori Holden, Petit, Sarah e Mida. Mancano ormai pochi giorni alla conclusione di questa edizione di Amici. Un'edizione particolarmente sovraesposta visto quello che è accaduto nel passato "anno scolastico": Angelina Mango vince il circuito di canto - e arriva seconda nella classifica generale -, poi va in orbita con la vittoria al Festival di Sanremo e il recentissimo settimo posto all'Eurovision Song Contest.

Chi sono i favoriti di quest'anno? Per il circuito di ballo è un testa a testa fra Marisol e Dustin, con la prima in leggero vantaggio sul danzatore australiano. Più complessa è la situazione per quanto riguarda il canto, anche se la vittoria dovrebbe essere una questione a due fra Petit e la sorprendente Sarah Toscano. Quest'ultima ha dimostrato durante tutto il percorso all'interno del talent show di avere ampi margini di crescita. Proprio per la parabola evolutiva che ha avuto il suo talento nel programma potrebbe essere la vincitrice. Più difficile, invece, una vittoria di Mida e di Holden. Quest’ultimo è sempre stato un po’ slegato dalle logiche del talent show.