L’Isola dei Famosi cambia giorno: quando va in onda la prossima puntata

L'Isola dei Famosi come il Grande Fratello. E, almeno per questa volta, non si parla del tasso di trash - che comunque rimane altissimo -, ma degli spostamenti all'interno del palinsesto Mediaset. Già perché il surviving show condotto da Vladimir Luxuria cambia ancora giorno di messa in onda.

In principio erano i due appuntamenti settimanali di lunedì e giovedì, poi solo lunedì e ora ecco un nuovo cambio. La cui motivazione alla base è essenzialmente quella di cercare di racimolare qualcosa in più rispetto agli ultimi deprimenti risultati: ormai l'Isola dei Famosi non riesce nemmeno a sfiorare il 17% di share.

Numeri che rendono bene l'idea di una stagione di bassissimo profilo e che molto probabilmente porterà Vladimir Luxuria ad essere la prima "vittima" eccellente di questa debacle. La prossima edizione, sempre se una prossima edizione di questo programma sarà prevista a breve visto che ormai la formula del surviving game di Canale 5 è stantia e decotta, dovrebbe essere condotta di nuovo da Ilary Blasi.

C'è però da condurre in porto questa stagione prima di pensare al futuro. E per cercare di salvare il (poco) salvabile Mediaset prova a mescolare le carte cambiando collocazione nel palinsesto televisivo.

La prossima puntata dell'Isola dei Famosi non andrà in onda lunedì 20 maggio bensì domenica 19. Quella successiva invece sarà mercoledì 22. Insomma, si torna al doppio appuntamento settimanale, anche se forse soltanto per pochi giorni. D'altro canto, manca veramente poco alla finalissima. L'ultima puntata è prevista per l'inizio di giugno, probabilmente il 2 o il 4.