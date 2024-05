Pagelle Isola dei Famosi 13 maggio: domina il trash, Bruganelli e Maltese imbarazzanti

Ecco le pagelle dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, quella andata in onda lunedì 13 maggio. La prossima puntata del surviving show condotto da Vladimir Luxuria non andrà in onda lunedì 20 maggio, ma è programmata per domenica 19.

Sonia Bruganelli: voto Armigera. Rosanna Lodi dice idiozie? Può essere. Certo è che un'opinionista non dovrebbe scagliarsi contro una concorrente per difenderne a spada tratta un'altra, guardacaso sua amica. Mi coglie un leggerissimo dubbio: ma un pelo di confitto di interessi non lo riscontriamo? Imbarazzo totale.

Vladimir Luxuria: voto Eh ma allora non si capisce. "Samuel e Tania sono due persone che si amano, ripeto che si amano". Perfetto, Vladi, però se devi esprimere il tuo parere sui concorrenti allora fai l'opinionista e non la conduttrice. Scegli da che parte stare.

Dario 'Chi???' Maltese: voto Poniamo fine alle nostre sofferenze. Ma ci rendiamo conto del fatto che fino a poco tempo fa dava l'idea di essere un giornalista serio e professionale e qui è il vuoto cosmico che battibecca con Sonia Bruganelli? Fermate tutto e fatelo scendere per favore.

I battibecchi fra gli opinionisti: voto Gne gne gne. Sonia, Dario, vi prego: incontratevi in un parcheggio e sistemate i vostri conti in sospeso. Poi tornate a casa e piuttosto lasciate vuote le vostre due poltrone. Ogni momento a due con voi è distillato di disagio. Dai basta.

La trashata galattica della passerella finta linea della vita: voto Già al Grande Fratello era insostenibile. Ora, analizziamo: Samuel Peron già è pesante come un cappotto bagnato, poi la produzione decide di metterlo su un ponte in mezzo al vento con un audio che fa sanguinare le orecchie di ascolta. Poi Samuel viene invitato a raccontarci le stesse identiche cose della sua vita che ci dice ormai da settimane. Oh che sorpresa. Il teatrino del disagio si conclude con il ballerino chiamato a scegliere fra mangiare lasagne o incontrare la compagna. Nel mezzo, un audio del figlio che sembra essere stato preso in ostaggio. Insomma, neanche una soap turca è così imbarazzante. Ovviamente lui sceglie la compagna, a cui si appolipa. E vissero tutti felici e affamati.

Valentina Vezzali: voto Simpatia portala via. Già prima non era miss affabilità, adesso è pure convinta di essere vittima del gruppo quando lei è la prima a trasgredire le regole? Ma poi proprio lei che è stata una sportiva non perde occasione per incolpare gli altri. Quantomeno grottesco.