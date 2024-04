Isola dei Famosi, chi l’ha vinto? I vincitori dimenticati e cosa fanno adesso

Chi ha vinto l'Isola dei Famosi? Chi è stato il naufrago che nel corso della storia del surviving show ha fatto maggiormente sognare gli spettatori? Chi è rimasto impresso e chi invece è stato dimenticato?

L'Isola dei Famosi 2024, condotta da Vladimi Luxuria, inizia lunedì 8 aprile il cast dei concorrenti ha fatto storcere il naso a molti telespettatori. Forse mai come in questa edizione il numero di "non famosi", perlomeno al grande pubblico, è alto e fagocita quello dei personaggi noti. Basti pensare che i nomi più roboanti sono quelli di Joe Bastianich e Valentina Vezzali, due personaggi che mancano dalla tv da qualche tempo.

Va però ricordato che le maggiori soddisfazioni in termini di litigi e dinamiche nelle passate edizioni sono arrivate da nomi come quelli di Flavia Vento, Antonella Elia, Aida Yespica - nomi che, purtroppo, a oggi possiamo solo sognare ripensando al passato.

Già, il passato. In attesa di sapere il nome del vincitore dell'Isola dei Famosi 2024 non rimane altro da fare che rovistare nel cassetto dei ricordi delle passate edizioni.

In principio fu Walter Nudo, primo vincitore del surviving show. Oggi Walter Nudo dà consigli sui rapporti fra uomini e donne sui social network e si autodefinisce "Mentore digitale" e per questo è anche oggetto di gustose parodie da parte dell’attrice Chiara Becchimanzi su Instagram. Nella seconda edizione a vincere è stato un altro uomo: Sergio Muniz, che da modello è diventato ora attore. Come non ricordarsi di Lory Del Santo? La sua web serie 'The Lady' è stata talmente trash da aver fatto un carpiato ed essere diventata un cult. Lei è stata la vincitrice della terza edizione. L'Isola dei Famosi 4 è stata vinta da Luca Calvani, attore e recentemente fra i giudici di 'Cortesie per gli ospiti'. A trionfare nell'edizione successiva è stata Manuela Villa, nota nei salotti televisivi per le diatribe di riconoscimento paterno con il cantante Claudio Villa e per le cover di vecchi successi.

Con l'Isola dei Famosi 6, nel 2008, ecco cominciare l'ascesa televisiva di Vladimir Luxuria. Che da ex naufraga e vincitrice del programma ora ne è diventata la conduttrice. L'anno successivo a trionfare è stato Daniele Battaglia, figlio di Dodi dei Pooh. Cosa fa oggi? La carriera da cantante non lo ha portato molto lontano – ricordiamo di lui solo il singolo ‘Fresco’ -, cosa che invece ha fatto quella da conduttore radiofonico.

Giorgia Palmas, ex velina di Striscia la Notizia, ha vinto l'edizione del 2011. Oggi è più nota per la sua storia d'amore con Filippo Magnini. Antonella Elia ha trionfato in tutto e per tutto nell'Isola dei Famosi 9, oggi fa l'attrice. Giulia e Silvia Provvedi, ovvero Le Donatella, hanno vinto l'edizione del 2015. La loro carriera nella musica si è chiusa ancora prima di cominciare, hanno tentato di farsi conoscere con la produzione di contenuti sui social network, ma ancora il pubblico attende una loro vera collocazione.

Giacobbe Fragomeni ha conquistato il successo nel 2016 e oggi continua a portare avanti la propria attività di sportivo e maestro nel mondo del pugilato. A vincere la dodicesima edizione è stato Raz Degan, che ha vissuto un'Isola molto particolare spesso anche in solitaria. Da modello è diventato attore e ora è anche regista.

Nino Formicola, Gaspare del leggendario duo comico Gaspare & Zuzzurro, ha vinto nel 2018. La sua carriera di attore di razza continua. Marco Maddaloni ha trionfato all'Isola dei Famosi 14: la sua attività di sportivo si è arricchita con quella di partecipante ai reality show, visto che ha preso parte - con scarsi risultati, va detto - all'ultima edizione del Grande Fratello che si è chiusa poche settimane fa.

Gli ultimi due vincitori del surviving show sono un po' spariti dai radar: Simone 'Awed' Paciello continua ad avere fortuna ma soprattutto sui social network, mentre Nicolas Vaporidis è tornato nel mondo della ristorazione.