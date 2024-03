Isola dei Famosi, quando inizia e opinionisti: chi è Dario Maltese

L'Isola dei Famosi sta per cominciare. Mancano soltanto due settimane al ritorno del surviving show di Canale 5 e si scaldano i motori per quella che si preannuncia un'edizione spartiacque del programma. Spartiacque nel bene o nel male, visto che in ogni caso segnerà una differenza rispetto al passato: sarà la prima edizione senza Ilary Blasi al timone dopo diverso tempo. Un’assenza destinata a farsi sentire e che proprio per questo motivo rende ancora più interessante l’edizione del programma che sta per partire.

A condurre l'Isola dei Famosi quest'anno è infatti Vladimir Luxuria, promossa dal ruolo di opinionista a quello di capitana della nave. Novità anche per quanto riguarda l'inviato, anzi l'inviata, in Honduras. Tramontata, fortunatamente, l'ipotesi dell'intelligenza artificiale Alba Renai - l'inviata virtuale è protagonista dell'Isola dei Famosi in versione spagnola -, l'inviata di questa edizione è Elenoire Casalegno. Niente più "Alvin, Alvin, Alvin" durante le prove ricompensa o leader.

E gli opinionisti? Torna a dire la propria Sonia Bruganelli, già opinionista e decisamente polemista al Grande Fratello del recente passato, mentre debutta sulla poltrona delle opinioni Dario Maltese. Dopo il disastro di Enrico Papi nella passata edizione sarà difficile fare peggio.

Chi è Dario Maltese? Il giornalista siciliano ha 47 anni ed è da diversi anni uno dei volti di punta del Tg5. Un'analogia con Cesara Buonamici, opinionista al Grande Fratello. Nella sua carriera si è spesso occupato di Esteri e fra le sue passioni ci sono viaggi e cinema. Il suo modo di fare molto posato sempre elegante porterà certamente un tocco di pacatezza all'interno dell'Isola dei Famosi.

Quando comincia l’Isola dei Famosi? Manca poco all’avvio del surviving game, che andrà in onda ogni lunedì in prima serata. La prima puntata è prevista per lunedì 8 aprile.