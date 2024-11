Black Friday 2024: quando, dove e cosa comprare

Roma, 7 novembre 2024 - Come ogni anno, c'è grande attesa per il Black Friday 2024, il 'venerdì nero' dedicato agli sconti che permette di acquistare prodotti di ogni tipo a un prezzo ribassato. Come sempre, la giornata pensata per lo shopping cade il giorno successico al Ringraziamento, conosciuto anche come 'Thanksgiving', festività nazionale statunitense che si celebra il quarto giovedì di novembre.

Nonostante l'iniziativa abbia radici americane, oggi gode di grande fortuna in tutto il mondo, Italia compresa. Dagli anni '50, il venerdì successivo al Ringraziamento viene considerato negli Usa l'inizio del periodo delle compere natalizie e quindi anche dei relativi saldi. Nel corso dei decenni, l'iniziativa è cresciuta e si è diffusa a livello globale, con i commercianti che offrono promozioni eccezionali per incrementare il volume delle vendite.

Ma quando inizierà esattamente il Black Friday 2024 e come sfruttarlo al meglio?