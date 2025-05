Marina Berlusconi critica Trump: "Colpo alla credibilità dell'America"

'Sono preoccupata in generale per quello che Trump fa. E obiettivamente quelle che erano solo preoccupazioni fino a poco tempo fa, durante la campagna elettorale, si sono purtroppo trasformate in realtà'. Lo afferma Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori.

'Sono bastati davvero pochi giorni, stiamo parlando dei primi 100 giorni, per far vacillare quelle che erano le certezze su cui era stato costruito l'ordine politico ed economico del dopoguerra e per infliggere obiettivamente un colpo durissimo alla credibilità dell'America e quindi dell'Occidente', aggiunge Marina Berlusconi a margine dell'apertura della libreria Rizzoli nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano.