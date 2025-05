Cementir Holding: Ricavi e Margine Operativo Stabili nel Primo Trimestre 2025

Risultati "in linea con le aspettative" per Cementir Holding nel primo trimestre 2025, e "guidance confermata". "Malgrado una modesta riduzione dei volumi venduti di cemento, i ricavi del gruppo del primo trimestre 2025 sono in linea con lo stesso periodo dell'anno scorso, come anche il margine operativo lordo, che a cambi costanti sarebbe invece cresciuto del 7,5% sul 2024. Nonostante l'attuale fase di significativa incertezza geopolitica e commerciale, manteniamo invariati i nostri obiettivi industriali e continuiamo nel percorso di decarbonizzazione", commenta il presidente e a.d. Francesco Caltagirone Jr.

La societa, gruppo Caltagirone, chiude il trimestre con ricavi per 368,1 milioni di euro (-0,1%); i ricavi non-Gaap sono pari a 370,5 milioni (+0,9%). Il margine operativo lordo è di 66,4 milioni (-0,1%); il margine operativo lordo non-Gaap è pari a 69,7 milioni (+0,5%). Risultato ante imposte a 30,3 milioni, -48,4%; il risultato ante imposte non-GAAP è pari a 39,7 milioni (-38,1% sul 2024). Volumi di cemento hanno visto una diminuzione del 6,2 mentre i volumi di calcestruzzo una crescita del 2,1%, gli aggregati "sostanzialmente in linea". Sono "confermati gli obiettivi per l'anno in corso".