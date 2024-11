Arriva il Black Friday: i sei consigli indispensabili dell’esperto

Milano, 6 novembre 2024 – Uno degli appuntamenti più attesi per i consumatori attenti a cogliere le occasioni di acquisto è il Black Friday. Un modo per non lasciarsi sfuggire le numerose offerte che si susseguiranno non solo durante la giornata ma anche durante la settimana, si parla sempre più spesso, infatti, anche di “Black week”. Conosciuto anche come "venerdì nero", il Black Friday è una giornata interamente dedicata agli acquisti (quest’anno il 29 novembre), sia in negozio che online, e si celebra il giorno successivo alla festa del Ringraziamento. Infatti, originariamente nato negli Stati Uniti, il Black Friday è una tradizione ormai consolidata anche in Italia e nel resto del mondo e atteso con largo anticipo: i consumatori si preparano con cura per essere pronti agli acquisti, con l'obiettivo di approfittare delle imperdibili occasioni di risparmio.

Il budget pe il Black Friday

Nonostante l’aumento dell’inflazione, che ha contratto gli acquisti in modo abbastanza uniforme tra comparti nel 2023, il budget per gli acquisti del Black Friday tra i consumatori italiani è leggermente aumentato rispetto all'anno precedente, attestandosi a circa 256 euro, con un aumento delle vendite del +7% rispetto al 2022, in particolare grazie agli acquisti online che sono stati il 43% del totale. Sempre secondo i dati di NielsenIQ2, i prodotti legati a Computer & Elettronica si sono confermati tra i più popolari (26% nel 2023), seguiti dal settore della Moda (21%). Al terzo posto si posizionano i prodotti per la Casa e gli Elettrodomestici, che mostrano una crescita costante, passando dal 15% del 2020 al 18% nel 2023. Anche il comparto Salute & Bellezza ha visto un incremento, guadagnando un punto percentuale rispetto al 2022 e raggiungendo l’8% del mercato.

L'importanza di acquistare in sicurezza

BravoSconto, azienda nata nel 2015 con l'obiettivo di fornire agli utenti online una vasta gamma di codici sconto, coupon e offerte accuratamente verificate sui principali e-commerce, ha creato un portale per consentire a chiunque in Italia di risparmiare attraverso promozioni online e, in occasione del Black Friday di quest’anno, ha messo a punto una lista di 6 consigli per sfruttare al meglio i codici sconto e fare shopping in serenità: