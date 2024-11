La Talpa 2024, eliminati e prima discussione fra i concorrenti

La prima puntata del ‘La Talpa - Who is the mole’, quella andata in onda martedì 5 novembre, ha visto decretare la prima eliminazione del reality game condotto da Diletta Leotta.

Una prima puntata de ‘La Talpa 2024’ decisamente noiosa, con pochissimi momenti di vera tensione e che in tutto e per tutto - la non diretta, i montaggi senza un senso, i momenti sponsor, la conduzione zoppicante - ha fatto rimpiangere il reality game di sedici anni fa condotto da Paola Perego e da Paola Barale.

Dopo le presentazioni dei concorrenti, si è svolta la prima prova. Che ha visto i concorrenti legati con un a corda a coppie: 40 minuti di tempo per liberarsi. E già subito la coppia composta da Elisa Di Francisca e Lucilla Agosti ha destato qualche sospetto perché ha impiegato più tempo a riuscire a slegarsi.

Andrea Preti viene invece sanzionato per aver commesso una scorrettezza: la prova sua in coppia con Alessandro Egger non è valida e quindi vengono tolti 12mila euro dal montepremi finale del gruppo.

Gilles Rocca, il prescelto dalla maggioranza dei componenti del gruppo, deve poi fare una scelta tramite delle anfore: immunità per la prossima prova, pergamena neutra o eliminazione diretta dal programma. L’unica a cambiare l’anfora scelta da Rocca è Marina La Rosa, che si conferma la giocatrice più coraggiosa e istintiva di questo reality game. Gli immuni dalla prima grande prova sono Elisa Di Francisca

Pergamena neutra per Orian Ichaki, Andrea Preti, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini, Ludovica Frasca, Marina La Rosa, Lucilla Agosti - la conduttrice e attrice ha ricevuto la pergamena che era destinata a Marina La Rosa, Gilles Rocca.

Il primo eliminato de ‘La Talpa - Who is the mole’ è Alessandro Egger. “Non ero convinto che Alessandro avrebbe accettato l’anfora” ha poi chiarito Gilles Rocca. “Mi sono fidato di lui, sembrava una persona simpatica, bella, che mi volesse in gara. Tutte le cose succedono per un motivo” commenta Egger. Che accetta di azzerare il montepremi del gruppo rimanendo quindi in gioco. Il che non trova d’accordo Marina La Rosa.

Prima eliminata ufficiale de ‘La Talpa 2024’ è invece Ludovica Frasca dopo che Marco Melandri si era giocato tutto il montepremi del gruppo - 14.500 euro - per ottenere l’immunità per questa puntata per sè.

Orian Ichaki rinuncia poi a fare la torcia umana e sacrifica una parte del montepremi che il gruppo aveva ottenuto con la prova del fuoco. Decide di immolarsi Alessandro Egger e farsi dare fuoco - indossando una tuta ignifuga, sia chiaro -: una prova decisamente poco edificante.

Poi ecco la prima discussione: Gilles Rocca contro Marina La Rosa e Ludovica Frasca. Meno male, almeno questo scontro ha un po’ spezzato la noia di una prima puntata decisamente troppo lenta.