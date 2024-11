Pagelle La Talpa 2024: tensione zero, vince la noia. Leotta rimandata

La prima puntata de 'La Talpa - Who is the mole' è un concentrato di noia. Un reality game nel quale a susseguirsi, con ritmo terribilmente blando, sono prove modello Isola dei Famosi - tutto registrato, però - e con la stessa tensione di quando la mia gatta Nikita si avvicina alla fontanella elettrica per bere dell'acqua in casa.

La conduzione di Diletta Leotta, poi, è l'esatto esempio di questo concetto: sorride quando invece dovrebbe trasmettere tensione. Incomprensibile il fatto che per parlare utilizzi il gelato e non venga invece microfonata. Le prove che il gruppo di concorrenti affronta, poi, hanno lo stesso pathos di quando chiunque di noi aspetti l'autobus. Con la certezza, confermata poco dopo, che passerà.

Le pagelle della puntata de 'La Talpa 2024' di martedì 5 novembre, quindi, non possono che contenere giudizi profondamente critici. Che fine ha fatto quel reality game di sedici anni fa in cui davvero si veniva spinti a cercare chi fosse la Talpa? Ridateci Paola Perego, vi imploro.

Totalmente imbarazzante poi lo spot pubblicitario con Diletta Leotta durante il reality game condotto da Diletta Leotta. Non ricorda anche a voi il famoso refrain "Di Stefano Accorsi, con Stefano Accorsi, da un'idea di Stefano Accorsi"?. Così come è imbarazzante il momento 'Too hot to handle' in cui si mostrano tutti in piscina in costume felicioni addirittura mentre Alessandro Egger spalma la crema solare a Marina La Rosa. Ma io vi prego: basta.