Le location della ‘Talpa 2024’: dove è stato girato il nuovo reality di Canale 5

Dove è girato ‘La Talpa 2024’? ‘La Talpa’ torna dopo sedici anni di attesa. L’ultima edizione era infatti andata in onda nel 2008. Tante cose sono cambiate: la conduzione, che questa volta è affidata a Diletta Leotta, la formula, che nell’edizione 2024 non va in onda in diretta e distribuisce contenuti differenti su tv generalista ovvero Canale 5 e piattaforma online cioè Mediaset Infinity, e la location.

Già, perché ‘La Talpa 2024’ è un reality game che, per la prima volta nella storia di questo programma, non è stato girato all’estero. La location in cui i dieci concorrenti del programma condotto da Diletta Leotta - la sua è una conduzione “alla Temptation Island”, ovvero senza uno studio e senza una diretta: ne ‘La Talpa 2024 - Who is the mole’ tutto è registrato e ogni clip che vediamo è montata, un po’ come accade con Filippo Bisciglia e, appunto, ‘Temptation Island’ - si trova infatti a Sellano, in Umbria.

Perché è stato scelto proprio questo piccolo paese di 965 abitanti in provincia di Perugia? Arrivando a Sellano la motivazione appare chiara: è un’oasi di pace, natura, tranquillità, ma è anche e soprattutto un luogo molto selvaggio. Basti pensare che il borgo di Sellano è diventato famoso perché proprio sul suo territorio si trova il ponte tibetano più alto d’Europa. Ponte tibetano, a pedata discontinua, che i concorrenti del reality game ‘La Talpa’ non potranno esimersi dal percorrere.

Questa struttura unisce Sellano, che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia, alla frazione di Montesanto, si sviluppa nel vuoto per 517,5 metri a 175 metri di altezza sopra la valle del fiume Vigi e sono necessari ben 1.023 passi per attraversarlo.

Assieme al ponte tibetano di Arouca 516 in Portogallo è il più alto d’Europa. Quello di Sellano però ha la caratteristica di essere in salita, con ben 68 metri di dislivello positivo tra le due stazioni. I due ponti si equivalgono abbastanza sia in lunghezza sia in altezza.