La Talpa 2024, tutti i concorrenti: chi sono

La Talpa 2024 inizia ufficialmente martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5. Il reality game - non si può parlare soltanto di reality show in quanto i concorrenti sono chiamati sì a mostrarsi davanti alle telecamere durante intere giornate, ma il loro obiettivo all'interno del programma è anche e soprattutto quello di affrontare delle prove e di indovinare qualcosa, in questo caso l'identità del concorrente che è la Talpa - torna in tv dopo sedici anni di assenza e lo fa con dieci concorrenti e una formula tutta nuova.

Non nuova in assoluto nel panorama televisivo italiano, ma nuova di zecca per questo programma. La conduttrice Diletta Leotta, infatti - al debutto peraltro alla conduzione di un reality su una rete Mediaset -, non comparirà in un vero studio.