Al via “La Talpa”: quando inizia, come funziona e i concorrenti. Diletta Leotta al timone di un nuovo format

Milano, 3 novembre 2024 - La nuova versione de “LaTalpa – Who is the mole” - format Mediaset ridisegnato per lo streaming con una formula crossmediale, che promette sperimentazione e innovazione – prenderà il via martedì 5 novembre 2024, in prima serata su Canale5. Al timone Diletta Leotta.

Al via “La Talpa”: nuovo esperimento crossmediale targato Mediaset

Dimenticate il vecchio format. Mediaset promette un nuovo esperimento, definito come “unico nell’intrattenimento e nel genere reality”; la rete generalista giocherà, infatti, di sponda con una piattaforma digital, Mediaset Infinity. Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Insomma: ad ogni modalità di fruizione, corrisponderà una differente narrazione.

Su Mediaset Infinity un’anticipazione introdurrà gli spettatori nei meccanismi del programma. E se da martedì “La Talpa – Who is the mole” debutterà in prima serata su Canale5; da giovedì 7 novembre partirà “La Talpa Detection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online, che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione.

Il cast

Il cast del reality, è composto da dieci partecipanti (in realtà sono 11, ma una coppia giocherà come unico concorrente). Gilles Rocca, ex calciatore, oggi attore e regista. Lucilla Agosti, conduttrice radiofonica e televisiva e attrice. Alessandro Egger, modello serbo trapiantato a Como ed attore. Elisa Di Francisca, sette volte campionessa mondiale di fioretto. Marina La Rosa, fra i protagonisti del primo “Grande Fratello” e, successivamente, attrice e opinionista. Andrea Preti, attore. Marco Melandri, motociclista: nel 2002 è stato il più giovane campione del mondo nella classe 250. Orian Ichaki, modella e attrice israeliana. Ludovica Frasca, ex velina di “Striscia la notizia”, attrice e conduttrice. Andreas Muller, ballerino: nel 2017 ha trionfato ad “Amici” dove ha incontrato la maestra di danza Veronica Peparini, a cui è legato dal 2018. I due partecipano a “La Talpa” in coppia, come un solo concorrente.

A Diletta Leotta l’arduo compito di tenere saldo il timone e “domare” queste personalità.

Smascherare il sabotatore per vincere

Fra questi personaggi si nasconde una Talpa, chiamata proprio a sabotare il gioco degli altri compagni di avventura. L’indagine si sviluppa tra misteri e sospetti incrociati, falsi indizi e depistaggi, prove fisiche e manipolazioni mentali. Ma lasciando spazio anche a storie di vita reale, amicizie ed emozioni.

Nella sesta e ultima puntata verrà rivelata l’identità della Talpa: chi fra i concorrenti sarà riuscito a centrare meglio il profilo del sabotatore sarà proclamato vincitore del gioco.