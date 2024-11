Grande Fratello e La Talpa cambiano giorno: le grandi manovre Mediaset

Cambio nel palinsesto di Canale 5. I vertici Mediaset infatti hanno deciso di modificare le carte in tavola - chissà con quali risultati - e cambiare i giorni di messa in onda di Grande Fratello e La Talpa.

I due reality - show in diretta il primo, game totalmente registrato il secondo - non stanno convincendo dal punto di vista dei risultati degli ascolti tv e quindi a questo punto ecco un rimescolamento delle carte. Sarà determinante? Difficile pensare che il problema, per prodotti di una qualità così bassa, possa essere il giorno di messa in onda. Semmai sarebbe opportuno lavorare sui cast di concorrenti e sui conduttori, ovvero gli unici aspetti che potrebbero essere realmente utili a far appassionare il pubblico.

Cambiano quindi i giorni di messa in onda per entrambi i programmi. D’altro canto, al di là delle dichiarazioni trionfalistiche di Mediaset in merito alle interazioni social – forse bisognerebbe anche analizzarne il contenuto, visto che moltissimi commenti su X in merito alla prima puntata de ‘La Talpa’ hanno riguardato la noia degli spettatori sulle dinamiche della serata -, il reality game condotto da Diletta Leotta ha fatto registrare un 14,05% di share che non può lasciare soddisfatti i vertici aziendali.

Dalla prossima settimana, quindi, il Grande Fratello di Alfonso Signorini andrà in onda il martedì sera, mentre ‘La Talpa 2024’ di Diletta Leotta passa da martedì a lunedì sera. Basterà questo scambio di giorni a rivitalizzare due programmi che sembrano in piena crisi di risultati?