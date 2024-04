Concorrenti Isola dei Famosi, quanto guadagnano a settimana e come rimanere il più possibile

Quanto guadagnano i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2024? Quanto percepisce ogni naufrago a settimana e perché, quindi, è così importante cercare di rimanere all'interno del gioco il più a lungo possibile? L'Isola dei Famosi, con maggioranza di non famosi, prenderà il via lunedì 8 aprile e saranno 13 i naufraghi del cast iniziale. Non è escluso, come in ogni edizione, l'ingresso di concorrenti a programma iniziato.

Ogni settimana per i concorrenti del surviving game è preziosa e il motivo è di quelli facilmente intuibili: ogni naufrago guadagna una cifra ogni settimana. Detto che il montepremi finale dovrebbe aggirarsi anche quest'anno attorno ai 100mila euro - di cui 50mila dovrebbero essere devoluti in beneficenza - esattamente come avviene al Grande Fratello, le cifre che percepisce ogni concorrente settimanalmente sono variabili.

Il criterio è quello della popolarità del personaggio in questione presso il grande pubblico, ovvero il pubblico che solitamente segue l’Isola dei Famosi. Che non necessariamente è un’audience che conosce bene e utilizza quotidianamente i social network. Un esempio: Joe Bastianich guadagnerà sicuramente più di Edoardo Franco o di Artur Dainese. Le cifre dovrebbero variare dai 5mila ai 10mila euro a settimana. Ovvio, quindi, che l'interesse di qualsiasi componente del cast sia quello di rimanere nel surviving game condotto da Vladimir Luxuria per un numero consistente di settimane.

E i modi sono sostanzialmente tre: cercare di creare dinamiche e di inserirsi in più discussioni possibili, fingersi opossum e fare in modo che nessuno si accorga della propria presenza oppure stazionare in una aurea mediocritas che fa in modo che i primi ad essere eliminati siano altri.