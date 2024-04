Isola dei famosi 2024, tutti i concorrenti: sempre meno famosi nel cast

Più che Isola dei Famosi si potrebbe intitolare Isola di quelli da ricollocare. Anzi, in certi casi da collocare e basta. Il surviving show di Canale 5 inizia lunedì 8 aprile e sono stati resi noti i naufraghi che compongono il cast di questa edizione. Edizione condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, con Elenoire Casalegno chiamata a non far rimpiangere Alvin nel ruolo di inviata e Sonia Bruganelli e Dario Maltese a fare meno danni possibile in quello di opinionisti.

Un cast nel quale a spiccare sono cinque o sei nomi di pseudo o ex famosi, mentre gli altri sono sconosciuti al grande pubblico. Se su Matilde Brandi, ballerina, coreografa e responsabile artistica di diversi spettacoli a Roma, Samuel Peron, ballerino e coreografo per diversi fra i protagonisti di Ballando con le Stelle, Valentina Vezzali, grande stella della scherma internazionale, Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia e conduttore di qualche programma tv, e Joe Bastianich, ex giudice di Masterchef, non hanno bisogno di presentazioni, per gli altri qualche racconto serve.

Per quanto moltissimi italiani siano affezionati a Marina Suma, la 'Marina' del film 'Sapore di mare' protagonista nel 1983 con Jerry Calà della scena delle scene ovvero l'addio fra i due con 'Celeste nostalgia' di Riccardo Cocciante come colonna sonora, e molti altri a Luce Caponegro, in arte Selen, visto il suo ruolo da pornostar, si tratta comunque di volti e nomi noti nel passato. I ventenni di oggi, ad esempio, non le conoscono.

E gli altri concorrenti? Qui arriviamo all'Isola dei non famosi: Edoardo Franco, vincitore di Masterchef nel 2022 e poi subito dimenticato dal grande pubblico, Aras Senol, fra i protagonisti della soap turca Terra Amara, l'attrice Maitè Yanes, l'ex Miss Italia Francesca Bergesio, il modello Artur Dainese e la modella Greta Zuccarello.

Tutti signori e signore nessuno per il mainstream che, come si è ampiamente visto in tutte le edizioni dell'Isola dei Famosi - qualcuno si ricorda più di Giada De Blanck, Manuel Casella, Fulco Ruffo di Calabria, Linda Santaguida, Domiziana Giordano, Debora Salvalaggio, Giuseppe Lago, Michi Gioia e Pamela Compagnucci, solo per fare qualche nome? - sono destinati a rimanere tali. Quindi perché partecipare all'Isola dei Famosi? Senza dubbio per il ritorno economico, unico vero motore ormai della partecipazione a ogni reality show della tv italiana.