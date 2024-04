Amici, semifinale spostata: perché e quando va in onda

Amici trasloca. Sabato 11 maggio c'è la finale dell'Eurovision Song Contest 2024 e l'Italia sarà in gara con Angelina Mango e la canzone, vincitrice del Festival di Sanremo, 'La noia'. Ma dovrebbe andare in onda anche la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Cosa seguire quindi? Per gli appassionati potrebbe essere davvero difficile scegliere. Anzi impossibile. Sarebbe come chiedere se si vuole più bene a mamma o papà.

E, d'altro canto, sarebbe anche un'autorete dal punto di vista degli ascolti visto che sicuramente Mediaset ne uscirebbe se non perdente molto ridimensionata. E allora che succede? Succede che l'unico programma che può spostarsi cambia data. La semifinale di Amici di Maria De Filippi non andrà in onda sabato 11 maggio, bensì domenica 12. La finale, invece, rimane confermata sabato 18 maggio e totalmente in diretta.

Manca quindi solo una puntata del talent show alla semifinale e i giochi sono ancora del tutto aperti: chi vincerà fra i ballerini Marisol e Dustin e fra i cantanti Martina, Holden, Mida, Petit e Sarah? La lotta più ardua è quella fra i ballerini, visto che entrambi hanno un talento stratosferico e quindi meriterebbero il successo in egual misura. Fra i cantanti, se la giocano Martina e Petit.