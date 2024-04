Amici Serale 27 aprile: chi è stato eliminato e cosa è successo nella sesta puntata

Cosa è successo nella sesta puntata del Serale di Amici di sabato 27 aprile? Un solo eliminato anche questa volta, quando mancano solo due puntate alla finale. Il talent show si concluderà sabato 18 maggio con la finale totalmente in diretta. Nessuna registrazione il giovedì pomeriggio precedente, come invece avviene ogni settimana. Dopo il cantante Ayle, i ballerini Kumo, Nicholas, Giovanni e Lucia, la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia (rappresentata in puntata dalla collega Aurora a causa di un infortunio a un ginocchio) chi ha dovuto abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi?

Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono stati protagonisti del consueto show a inizio puntata: più che tre semplici giudici, come al solito sono tre performer. Di dubbio gusto, va detto. Così come il siparietto che ha visto protagonista Cristiano Malgioglio a metà serata: il cantautore ha dovuto riconoscere bendato l'ingresso dell'attore Can Yaman.

La sesta puntata del Serale di Amici ha visto le tre squadre cominciare con questi schieramenti:

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: la cantante Martina

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: la ballerina Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano

Nella prima manche a sfidarsi sono state la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A finire il ballottaggio per la prima volta è stato il cantautore Holden. Seconda partita e stesse squadre in gioco: a rischiare l'eliminazione questa volta è stata la ballerina Sofia. Nella terza manche la formazione di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha fronteggiato quella capeggiata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. La cantautrice Martina è arrivata al ballottaggio finale.

Nutrita squadra di ospiti nella punta del talent show di sabato 27 aprile: il comico Francesco Cicchella, l'attore Can Yaman, il rapper Rocco Hunt e il rapper Geolier. Quest'ultimo in collegamento.

Il tema del guanto di sfida fra i professori in questa puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è stato "sblocca o suscita un'emozione". A vincere è stata la coppia formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Al ballottaggio finale sono arrivati i cantanti Holden e Martina e la ballerina Sofia. Quest'ultima ha già vissuto questa esperienza. Holden è stato il primo ad essere salvato. L'eliminata della sesta puntata del Serale di Amici è stata Sofia Cagnetti. La quale ha in compenso ricevuto la proposta di una borsa di studio alla Joffrey Ballet School di New York.