Chi vince Amici quanto guadagna? Il valore di un successo

Cosa vince chi conquista il primato alla fine del talent show Amici di Maria De Filippi? Al termine di ogni edizione del Serale del programmai di Canale 5 vengono decretati due vincitori: uno per ognuna delle due categorie, canto e ballo, e fra questi viene nominato anche il trionfatore della classifica generale.

Nella passata edizione a vincere nella categoria danza e nella classifica generale era stato Mattia Zenzola, mentre Angelina Mango aveva trionfato in quella di canto. All'apparenza - e forse non solo - ad aver ottenuto la maggiore notorietà e i maggiori guadagni economici dalla vittoria del talent show sembra essere stata Angelina Mango. Ma tutto deriva dall'indotto, ovvero da quello che succede dopo il programma.

A proposito, quanto si "porta dietro" Amici? Il dato di fatto è che, come accade per tutti i reality e i talent show, molto dipende da come si riesce a cavalcare l'onda della popolarità data dalla partecipazione al programma. Nel caso di talent show come Amici o X Factor, poi, va tenuto conto che ogni anno la "nidiata" di talenti è nutrita e sono pochissimi quelli che riescono a mantenere la notorietà. Non essere “triturati” dal meccanismo che vuole il rapido succedersi di edizioni e concorrenti è quindi molto difficile.

Chi conquista la vittoria ad Amici può arrivare a portare a casa anche dai 100mila ai 150mila euro circa fra premio finale in gettoni d’oro – vanno calcolate le tasse sulle cifre vinte – o simili e valore del contratto di un anno. Contratto che può prevedere, a seconda dei personaggi, diverse formule: si va dalle ospitate ad Amici all’ingresso, per quanto riguarda i ballerini, nel gruppo dei professionisti dello stesso talent show di Canale 5. Per non parlare di eventi, ospitate in programmi di altro genere. E finito l’anno di contratto? Qui arriva il “bello”, ovvero l’indotto che circonda l’artista-personaggio. Un giro d’affari che può diventare molto ampio – basti pensare a Elodie, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, la stessa Angelina Mango – se chi è uscito dal talent show ha veramente talento, è ben consigliato e se molte delle variabili risultano favorevoli.

Non è soltanto chi vince la classifica del talent show a poter festeggiare. I numerosi sponsor che partecipano ad Amici di Maria De Filippi, infatti, garantiscono la possibilità per i concorrenti ritenuti più meritevoli di poter usufruire di alcune borse di studio. Difficile quantificare, ma di certo sono proposte formative che valgono alcune migliaia di euro.