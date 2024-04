Chi è Petit: i parenti famosi, il calcio e l’amore ad Amici

Petit è uno dei concorrenti più riconoscibili e particolari del Serale di Amici 23. La sua riconoscibilità deriva dal timbro vocale inconfondibile, ma anche dal fatto che tende spesso a inserire il dialetto napoletano nelle proprie canzoni.

Petit, al secolo Salvatore Moccia, è nato a Roma da padre napoletano e madre francese e ha compiuto 18 anni poco prima di entrare nella scuola del talent show condotto da Maria De Filippi. Il suo nome d'arte deriva dal legame che aveva con la nonna materna: Salvatore Moccia ha iniziato a comporre le prime canzoni poco dopo la sua scomparsa e quindi al ragazzo è apparso spontaneo omaggiare la nonna scegliendo il nomignolo con il quale lei lo chiamava.

Ad Amici è arrivato in qualità di cantautore, ma la musica non è la sua unica passione. Prima di entrare nel programma, infatti, giocava a calcio nell'Under 19 dell'Avellino. Ruolo: centrocampista.

All'interno del reality show di Canale 5 Petit ha trovato la propria cifra stilistica nella musica, ma anche l'amore. Quello per Marisol Castellanos, ballerina quasi coetanea, con la quale il feeling è scattato poco dopo l'inizio del programma. Dal bacio a ottobre sino alla dichiarazioni d'amore del cantante in studio durante un'esibizione non sono trascorsi molti mesi: "Davvero sono innamorato, però forse è meglio non dirlo. Non mi è mai successo, però questo modo mi fa impazzire. Ma poi quando mi sorridi mi viene solo da dire: è la fine".

Napoli nel cuore, anche se Petit ha vissuto per diverso tempo a Roma insieme alla madre. Romani sono anche due suoi parenti decisamente famosi: la zia e il cugino. La prima è l'attrice Nadia Rinaldi, il secondo è il di lei figlio, l'attore Riccardo Mandolini. Ovvero Damiano Younes, protagonista della serie cult di Netflix 'Baby'. Esattamente come il cugino Riccardo, anche Salvatore Moccia non ha mai parlato delle parentele famose. Segno che entrambi hanno tutta l'intenzione di farsi strada con le loro capacità.