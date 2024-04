Anticipazioni serale Amici, tutti gli spoiler del 13 aprile: eliminato e ospiti

Quarta puntata del Serale di Amici particolarmente frizzante. Quella registrata giovedì 11 aprile e in onda sabato 13 aprile in prima serata su Canale 5 ha visto come di consueto numerose polemiche fra gli insegnanti, una sfida fra gli stessi professori e un eliminato. Oltre alla novità: la comunicazione della sostituzione di Gaia De Martino con Aurora Ranvestel. Nelle prime tre puntate sono stati eliminati il cantante Ayle e i ballerini Kumo, Nicholas, Giovanni e Lucia.

Aurora entra ad Amici in sostituzione di Gaia

Ad oggi l'unica squadra a non aver lasciato componenti per strada è quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: le cantanti Lil Jolie e Martina, la ballerina Gaia. Quest'ultima è sostituita per le prossime tre settimane da Aurora

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: la ballerina Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

In grande spolvero anche in questa puntata i tre giudici: Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e soprattutto Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo è entrato in studio da solo anche in questa puntata, in una sorta di ironica passerella da divo.

Anche in questa puntata gli ospiti sono due.

Sino alla puntata della semifinale, gli eliminati all'interno del talent show condotto da Maria De Filippi continueranno ad essere uno a puntata. A differenza di quanto era successo nelle prime due puntate, in cui si era verificata un'eliminazione diretta e poi un'altra al ballottaggio, ora ci si attesta su un'unica eliminazione al termine del ballottaggio finale. Nella quarta puntata del Serale di Amici ad andare al ballottaggio, e quindi a rischiare l'eliminazione, sono le cantanti Sarah Toscano e Lil Jolie. A comunicare il nome del concorrente eliminato sarà come di consueto Maria De Filippi direttamente in casetta al termine della messa in onda della puntata di sabato 13 aprile.