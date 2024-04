Amici Serale 13 aprile: chi è stato eliminato? Il colpo di scena e cosa è successo nella quarta puntata

Un colpo di scena mai successo prima, una buona dose di polemiche e tante esibizioni hanno caratterizzato la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 13 aprile.

Al termine della puntata, infatti, non c’è stata alcuna eliminazione: tutto rimandato alla prossima settimana per volere di uno dei tre giudici.

Lil Jolie e Martina nella quarta puntata del Serale di Amici

Cristiano Malgioglio come sempre fa il proprio ingresso in studio da solo e con una passerella tutta sua con tanto di ballerine. Passerella anche per Michele Bravi, che inspiegabilmente entra in studio cantando 'My way' di Frank Sinatra. Giuseppe Giofrè entra invece ballando. Insomma, quest'anno è show anche da parte dei tre giudici.

Le squadre in gara sono:

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: la ballerina Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: le cantanti Lil Jolie e Martina, la ballerina Gaia (sostituita per tre settimane da Aurora).

Nella prima partita si sfidano la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e quella guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A vincerla è proprio quest'ultima squadra. I nomi indicati dai professori sono Petit, Holden e Marisol. Ad andare al ballottaggio è Petit. La seconda partita vede opposte di nuovo le squadre Celentano-Zerby e Cuccarino-Lo. Ad aggiudicarsela è la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: a rischiare l'eliminazione sono quindi Sofia e Sarah. Proprio quest'ultima finisce al ballottaggio. Nella terza manche giocano le squadre Rudy Zerbi-Alessandra Celentano e Anna Pettinelli-Raimondo Todaro. Nella squadra di questi ultimi ci sono tanto l’infortunata Gaia quanto la sua sostituta Aurora. Vince la compagine Zerbi-Celentano e alla fine al ballottaggio va Lil Jolie.

Il tema del guanto di sfida fra i professori questa settimana è "I nostri miti". A vincere è la coppia Raimondo Todaro-Anna Pettinelli, con quest'ultima che durante l'esibizione è finita anche a terra.

I due ospiti di questa sera sono Vincenzo De Lucia, che si è presentato nei panni di Maria De Filippi, e la cantante Gaia Gozzi.

Fra Petit, Sarah e Lil Jolie ad essere immediatamente salvato dalla giuria è Petit. Una volta tornate in casetta, Sarah e Lil Jolie vengono poi richiamate in studio. Dove non c’è più nessuno ad attenderle. Poi arrivano Maria De Filippi e i tre giudici: Michele Bravi è uscito durante la votazione e non ha dato alcun voto. “Mi trovo a giudicare due persone in cui vedo un talento, credo fortemente che questo palco vi aiuti a crescere. Mi tocca il ruolo di preferire l’una all’altra e in questo caso per me è molto difficile – ha spiegato lo stesso giudice -. Non mi va di dare un voto su una mia incertezza stessa. Per questo vi chiedo ancora un’esibizione su due brani che dovrete preparare e portare la prossima settimana”. Lil Jolie e Sarah Toscano scelgono quindi di esibirsi la prima su ‘Cercami’ di Renato Zero e la seconda su ‘Per un’ora d’amore’, entrambi brani scelti da Michele Bravi. Tutto rinviato a settimana prossima.