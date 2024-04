Sarah Toscano ad Amici: la crisi, le polemiche e il talento

Sarah Toscano è una delle concorrenti più giovani di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. La diciottenne vigevanese è arrivata al ballottaggio per l'eliminazione finale con la collega Lil Jolie nella quarta puntata del Serale, quella andata in onda sabato 13 aprile.

Chi è Sarah Toscano? Sin da subito la giovanissima cantautrice di Vigevano ha colpito l'attenzione di Lorella Cuccarini, che l'ha voluta nella propria squadra. A non averla mai avuta particolarmente in simpatia, invece, è Anna Pettinelli. Che l'ha sempre criticata sostenendo, anche nelle puntate del Serale, che Sarah sia "una da tante moine, ma poca sostanza" sul palco. Critica che non sembra corrispondere alla realtà, visto che la ragazza ha dimostrato di avere una buona dose di talento e di saper anche stare bene sul palco.

Tuttavia queste sono state fra le critiche che hanno fatto più male a Sarah Toscano all'interno del suo percorso nella scuola di Amici. Anche perché sono critiche che vengono mosse ormai da diversi mesi e sempre dalla medesima insegnante avversaria.

Non è però questo l'unico motivo delle difficoltà di Sarah. Negli ultimi giorni, la giovanissima cantautrice ha dovuto affrontare una delusione cocente: mentre tutti i compagni avevano ricevuto messaggi d'affetto anonimi dagli altri componenti del gruppo, lei si è trovata a non poterne leggere neppure uno. "Mi sento inutile all'interno del gruppo - ha confessato in lacrime -. Non mi sento di essere una persona divertente o interessante". Un momento difficile, che è continuato per diversi giorni. Ma che non deve oscurare il talento cristallino di questa ragazza che, seppur giovanissima, è già entrata nel cuore di moltissimi telespettatori e appassionati di musica.