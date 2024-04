Gaia lascia Amici e arriva Aurora: perché la decisione fa discutere

Gaia De Martino abbandona temporaneamente Amici di Maria De Filippi e viene sostituita da Aurora Ranvestel, ballerina che ha già partecipato al talent show di Canale 5 nella passata stagione e che ha dovuto lasciare il programma a causa di un infortunio a un ginocchio. Corsi e ricorsi storici, visto che Gaia deve rinunciare alle prossime tre settimane di talent show proprio a causa di un infortunio a un ginocchio.

La soluzione trovata da Raimondo Todaro, insegnante di danza della squadra di cui fa parte Gaia De Martino, è stata proprio quella di sostituire temporaneamente la ballerina con Aurora Ranvestel con una clausola particolare: se la suddetta Aurora verrà eliminata prima del rientro di Gaia, allora anche Gaia sarà esclusa da Amici.

Una decisione che non è stata accolta con favore dalla maggior parte dei concorrenti del talent show. A mostrare particolare delusione sono stati Dustin e Mida, mentre a supportare Gaia - che ha acconsentito alla proposta di Todaro - è stata di fatto soltanto Lil Jolie. Il ballerino e il cantautore hanno sottolineato la mancanza di equità nella decisione di far entrare direttamente a metà del Serale una nuova concorrente. La quale, quindi, non avrebbe il bagaglio di esperienza dovuta al percorso all'interno della scuola. La proposta di alcuni allievi è stata quindi quella di escludere Gaia da questa edizione di Amici garantendole però al contempo un banco nella prossima edizione del talent show.

Ragionamento che ha mandato letteralmente su tutte le furie Anna Pettinelli, prof di canto della squadra di cui fa parte la ballerina infortunata.

Il dibattito è continuato e continua ancora oggi anche fra i telespettatori, la maggior parte dei quali si è schierata contro questa scelta.

E le motivazioni dell'iniquità di questo provvedimento sono evidenti. Ma non tanto per il percorso svolto sino a questo punto all'interno del programma. Quale giuria, infatti, potrebbe mai decidere di eliminare una nuova entrata che sta "tenendo in caldo" il posto ad una concorrente momentaneamente fuori per infortunio? Altra questione spinosa: se Aurora fosse così brava da fare un figurone in queste tre settimane, poi dovrebbe andarsene davvero? Per giocarsi quell'unico posto disponibile si svolgerebbe una sfida fra "titolare" e "sostituta"? E, soprattutto, come potrebbe una giuria avere il coraggio di far perdere una ipotetica sfida a un'allieva appena rientrata da un infortunio?