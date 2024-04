Amici, Gaia sostituita da Aurora: chi è e dove l’abbiamo già vista

Aurora Ranvestel è una nuova concorrente di Amici di Maria De Filippi. La produzione del talent show ha infatti individuato in lei la ballerina che sostituirà per le prossime tre settimane l'infortunata Gaia De Martino nelle puntate del Serale e in tutti gli allenamenti e nella preparazione delle esibizioni del programma.

Chi è Aurora Ranvestel? Il cognome è un po' ostico da pronunciare, il nome però si ricorda e anche il volto non è nuovo agli appassionati di Amici. E il motivo è il più evidente: Aurora Ranvestel ha già fatto parte del cast del programma.

La ballerina ha 20 anni ed è siciliana, di Bagheria. Nella passata edizione di Amici era arrivata a sfiorare il Serale, ma per un problema a un ginocchio aveva dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi. Corsi e ricorsi storici, verrebbe da dire. Visto che Gaia De Martino ha subìto un infortunio proprio a un ginocchio e proprio per questo motivo Aurora deve sostituirla.

Aurora Ravenstel, però, è diventata nota al pubblico di appassionati di Amici anche per un altro fatto curioso: il "noce moscata gate" che ha scatenato la ridda di voci sul Capodanno che aveva messo nei guai diversi allievi della passata edizione del talent show sarebbe nato a causa di un video pubblicato proprio sul suo profilo TikTok.

Voci, ipotesi, rumors: il dato di fatto è che Aurora Ranvestel è tornata ad essere una concorrente di Amici e che magari, se riuscirà a giocarsi molto bene le proprie carte, al rientro di Gaia in gara potrebbe anche rimanervi.

Intanto fra gli altri concorrenti non si placano le polemiche: in molti, Mida compreso, ritengono che la soluzione migliore sarebbe stata quella di far ritirare del tutto Gaia e darle la possibilità di ripresentarsi alla prossima edizione del programma in modo da poterle consentire di fare un percorso più lineare e di maggiore crescita.