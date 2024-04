Amici Serale terza puntata 6 aprile: eliminato e la videochiamata a sorpresa

Nella terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, quella in onda sabato 6 aprile, per la prima volta in questa stagione c'è stata una sola eliminazione. Ancora una volta, però, è toccato a una ballerina abbandonare il talent show di Canale 5. Sono quindi a questo punto quattro i ballerini fuori dal programma, uno solo l'esponente della categoria canto.

Lil Jolie al ballottaggio per l'eliminazione della terza puntata del Serale di Amici

L'unica squadra a non avere ancora avuto alcuna perdita di componenti continua a rimanere quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Come è ormai consuetudine, entrano per primi in studio Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. In solitaria arriva Cristiano Malgioglio, che esclama: "Oggi sono vestito in tessuto molto giàppan, sono molto giàppan". Poi ad Anna Pettinelli: "Mi fai venire il sangue alla testa, ma quanti caffè hai bevuto?". Giuseppe Giofrè non vuole essere da meno e quindi decide di diventare protagonista a metà serata con una improbabile gara di ballo fra i giudici in cui balla e si diverte solo lui.

Nella prima manche a sfidarsi sono la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Si comincia con il guanto di sfida fra Mida e Martina. Scontro veementissimo fra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Tanto per cambiare, fanno polemica. Guanto di sfida ritenuto non equo, quindi non si fa. Anna Pettinelli ci riprova: guanto di sfida di Lil Jolie contro Sarah Toscano. Il guanto di sfida viene accettato, ma proprio quest'ultima ha una serie di problemi tecnici. Alla fine porta a casa comunque bene l'esibizione. Il punto però va a Lil Jolie. Sfida Martina-Mida. E il punto va a Martina. A rischio eliminazione, quindi l'eliminata provvisoria, è in questa prima manche la ballerina Lucia. Seconda manche: si sfidano le squadre Anna Pettinelli-Raimondo Todaro e Rudy Zerbi-Alessandra Celentano. Prima sfida: Petit contro Gaia e vince Petit. Fra Martina e Dustin il punto non va a nessuno perché i due finiscono in parità. La prova seguente vede Lil Jolie opposta a Holden in duetto con Petit. E il duetto si prende il punto, ovviamente. La concorrente a rischio eliminazione in questa seconda partita è Lil Jolie.

La terza partita vede la squadra ri Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidare quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Prima sfida: Petit contro Sarah. Il punto va a Petit. Tocca a Marisol contro Mida. A vincere è inevitabilmente Marisol. A rischio eliminazione per la terza partita è Sofia.

Il tema del guanto di sfida di questa terza puntata del Serale di Amici fra i professori è quello dei tormentoni. E subito dopo l'esibizione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ecco la videochiamata in diretta con la cantautrice Annalisa. La sfida però viene annullata perché i tre giudici danno un voto per coppia e quindi tutto finisce in parità.

Ospiti della terza puntata del Serale di Amici sono la comica Barbara Foria e il cantante Tananai, che porta sul palco il nuovo singolo ‘Veleno’.

A finire al ballottaggio per l'unica eliminazione della terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi sono le due ballerine Sofia e Lucia e la cantautrice Lil Jolie. A salvarsi per prima è proprio Lil Jolie. La sfida finale è quindi fra le due ballerine. E a dover abbandonare definitivamente Amici è Lucia. Alla quale però è stato offerto un contratto di lavoro da parte della compagnia canadese ProArteDanza.