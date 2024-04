Lucia di Amici: chi è e come è entrata nella scuola

Lucia Ferrari è finita al ballottaggio per l'eliminazione nella puntata del 6 aprile del Serale di Amici di Maria De Filippi. La ballerina fa parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo esattamente come Sofia Cagnetti, l'altra concorrente a rischio eliminazione nella terza puntata del talent show di Canale 5.

La ballerina Lucia Ferrari di Amici di Maria De Filippi

Una sfida fra allieve della categoria danza, quindi. Dal Serale di Amici questa sera uscirà un'altra ballerina. La quarta dopo Kumo, Giovanni e Nicholas. I tre danzatori sono stati eliminati nelle prime due puntate del programma, insieme al cantante Ayle. Il talent show si presenta, quindi, in questa prima fase particolarmente sbilanciato in favore dei cantanti.

Ma, attenzione, questo non deve essere preso come un pregiudizio. Anche perché in ogni caso la tendenza dovrà in qualche modo essere invertita nelle prossime puntate.

Lucia Ferrari è una delle ballerine più talentuose di questa edizione del programma e sicuramente meriterebbe di rimanere sino alla fine del Serale insieme a Dustin Taylor e Marisol Castellanos.

Lucia ha una storia particolare alle spalle: la ventunenne - compirà 22 anni il 29 maggio, è nata a Reno in Nevada negli Stadi Uniti da madre italiana e padre americano. Il suo trasferimento definitivo in Italia è recente e porta la data del 2021, anno nel quale ha vinto una borsa di studio per approfondire il mondo della danza durante una vacanza a Roma e da quel momento è rimasta nel Belpaese e oggi vive stabilmente proprio nella Città Eterna.

Una delle caratteristiche che le sono state riconosciute da più parti durante il talent show di Canale 5 è la versatilità: Lucia passa con disinvoltura dall'hip hop al modern, destreggiandosi molto bene anche nella danza classica.

La ballerina non ha partecipato ad Amici sin dall'inizio della stagione. E' infatti entrata "in corsa" vincendo una sfida contro Chiara Porchianello e aggiudicandosi quindi il suo banco nella scuola.