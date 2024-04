Anticipazioni serale Amici, tutti gli spoiler del 6 aprile: eliminato e ospiti

Come è andata la terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, quella registrata giovedì 4 aprile e in onda sabato 6 aprile dalle 21.30 su Canale 5? Un'eliminazione, tante esibizioni, una serie di litigi - come è ormai consueto - e polemiche fra gli insegnanti, guanti di sfida e la gara fra le coppie degli insegnanti. Oltre alle performance degli ospiti: non è mancato davvero niente. Sono già quattro i concorrenti che nelle prime due puntate del talent show hanno dovuto lasciare la gara: il cantante Ayle e i ballerini Kumo, Nicholas e Giovanni. L'unica squadra ad oggi a non avere avuto eliminazioni è quella capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

I ballerini del talent show Amici di Maria De Filippi: qualcuno di loro sarà eliminato?

Le tre squadre di Amici 23 sono:

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: le ballerineLucia e Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: le cantanti Lil Jolie e Martina, la ballerina Gaia

Ad essere sembrato più in palla in questo inizio di Serale è Giuseppe Giofrè. Michele Bravi sembra ancora essere affetto un po' da un certo buonismo, mentre Cristiano Malgioglio è cult a prescindere e quindi fuori gara.

L’ospite musicale di questa terza puntata del Serale di Amici è Tananai, che canta il nuovo singolo ‘Veleno’. Barbara Foria confermata come ospite comica.

Da questa puntata, e probabilmente sino alla semifinale, è prevista una sola eliminazione a settimana. Non saranno più, quindi, due allievi ogni settimana a dover lasciare definitivamente il talent show condotto da Maria De Filippi. L'eliminazione sarà comunicata alla fine della puntata di sabato direttamente da Maria De Filippi in casetta ai concorrenti. Ancora una volta a rischio eliminazione c’è un’esponente della categoria ballo. In ballottaggio sono finite Lucia e Sofia. La prima è fra le favorite per l’accesso alla finale, Sofia è invece stata un po’ nell’ombra sin dall’inizio di questa fase del talent show. Nel Serale è stata infatti fatta esibire ben poco. Certamente molto meno rispetto a tutti gli altri ballerini. Possibile, quindi, che sia proprio lei a dover lasciare il programma.