Amici, pagelle Serale 6 aprile: Holden e Mida vittime dell’autotune, Marisol in orbita

Le pagelle della terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, quella andata in onda sabato 6 aprile, incoronano quasi solo concorrenti donne. L'unica eccezione è Dustin. La puntata ha visto una sola eliminazione, anche questa volta nell'ambito della categoria del ballo.

La sfida di ballo fra i giudici alla terza puntata del Serale di Amici

A dover lasciare il talent show è la ballerina Lucia Ferrari.

Mida: voto Maria io non ascolto. Nonostante le pseudo giustificazioni fornite da Michele Bravi, l'autotune no che proprio no. Mida però tiene molto bene il palco e quindi funziona. Detto questo, no l'autotune da lui non è usato in modo creativo: è usato per l'intonazione. Quindi anche basta.

Martina: voto Tante care cose. Peccato per l'assegnazione di 'Chandelier', che non le ha reso giustizia. Sia ha una voce più rotonda, lei è più dritta. E anche 'Due vite' l'ha messa a paragone con San Marco da Ronciglione, il che non è semplice. Non è la sua puntata migliore, ma quel suo non è essere in serata strepitosa la pone comunque al di sopra della media.

Petit: voto Oggesù. E' come se avesse deciso di cantare solo in inglese. Ecco, lui torna al napoletano. Bravo per carità, ma sin troppo fatto ad arte per rappresentare di proposito una nicchia. Che guardacaso è di stretta attualità. Ci mischia anche il francese, eppure nel brano in cui è più convincente canta in italiano con Holden.

Holden: voto Dimmi che non è un addio. Nel senso che canta tutto uguale. Identico. Lamentoso. Autotuned. E lamentoso. Sempre più lamentoso. Fattela 'na risata, Holdino dai.

Sarah: voto Ma cosa cavolo dite?. Certo, cantare essendo definita "una che fa solo moine" non metterebbe a suo agio neanche Madonna. Figuriamoci un talento di 18 anni. Perché quello di Sarah è un talento, va solo lasciato esprimersi senza polemiche e preconcetti. Peccato che Anna Pettinelli non abbia la minima intenzione di farlo. Strano, visto che con Ayle asseriva continuamente che fosse necessario farlo. Sarah è brava, delicata, non distrugge il palco, ma lo accarezza, ci si accomoda sopra. Mbè? Che problema c'è?

Sofia: voto Io veramente boh. Abbiamo veramente rischiato di eliminare una ragazza così giovane e così talentuosa dopo averla fatta ballare solo una manciata di volte in tre puntate?

Lucia: voto Roar. Balla che sembra si voglia masticare palco e telecamere. Ha gli occhi della tigre, ditemi voi se è poco. Talento puro, cristallino. Grinta. Carattere. E un futuro pazzesco. Questo è Lucia. Appena lo avrà capito del tutto, diventerà spaziale. Non merita l’eliminazione, non capisco come si possa pensare a una fase finale del Serale senza di lei. Errore madornale.

Gaia: voto Mamma che bella. Delicata, ma energica. Lei vola, non cammina sul palco. Sta uscendo alla distanza e sta uscendo veramente bene.

Lil Jolie: voto Spacca. Mamma mia quanto mi piace quando si infervora e spara tutta l'energia sul palco. Finalmente si è sbloccata. E poi, santa subito, la voce è tutta sua. Naturale. Grazie Lillina, grazie veramente.

Dustin: voto Vabbè. Ma cosa vuoi dirgli? Ma trovaglielo un difetto se ci riesci. Uno eh, anche piccolo piccolo.

Marisol: voto Scusate sto andando a raccogliere una gamba che ha lanciato in orbita e ha impiegato un po' ad atterrare. Ma ancora stiamo a discutere del fatto che lei non debba avere ancora prima un contratto da professionista lungo tipo tutta la vita? Altro pianeta, lei è di un pianeta diverso da tutti.

Il defibrillatore: voto Assente. E invece servirebbe, visto che Anna Pettinelli si agita talmente tanto da rischiare un infarto. Anche meno, Anni', anche meno dai.

Le urla fra gli insegnanti: voto Brividi e lividi. I primi vengono al pubblico perché le polemiche ci fanno sobbalzare ogni volta: speriamo sempre che possa essere una puntata godibile e invece arrivano loro a ciarlare del niente. E pensare che vorremmo solo vedere e ascoltare le esibizioni dei concorrenti. I lividi sono quelli che prima o poi si faranno l'un l'altro alcuni giudici arrivando alle mani se continuiamo così.

Il penoso tentativo di sfida di ballo da parte di Giuseppe Giofrè: voto Ma fai sul serio? Ma che è sta pagliacciata? Lui che fa il manicomio e Michele Bravi e Cristiano Malgioglio che non sanno cosa fare a centro palco.

La frase "Ha riscritto delle barre": voto Amici. Era da un po' che questa frase non veniva pronunciata, quasi mi stava mancando.

Rudy Zerbi: voto Ride solo lui. In una scala di simpatia che va da Anna Pettinelli a Zuzzurro e Gaspare, lui si colloca su Anna Pettinelli. Ecco, entrambi li farei collocare fuori dallo studio.