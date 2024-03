Marisol, chi è la ballerina di Amici: la malattia, l’amore con Petit e dove l’abbiamo già vista

Marisol Castellanos nella seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, registrata giovedì 28 marzo e in onda su Canale 5 sabato 30 dalle 21.30, è finita al ballottaggio per l’eliminazione con un altro ballerino ovvero Giovanni Tesse. Un ballottaggio finale fra due grandi protagonisti del talent show sino a questo punto e che sarebbero stati destinati ad arrivare sino alla finale.

La ballerina Marisol Castellanos è l'allieva più giovane di questa edizione di Amici di Maria De Filippi

Uno fra Marisol e Giovanni non potrà però ambire alla vittoria di Amici. Chi è Marisol Castellanos? La ballerina ha origini cubane, ma è residente a Biella, ed è la più giovane concorrente del talent show di Maria De Filippi in questa stagione.

All’interno della scuola di Amici, Marisol ha intrapreso una storia d’amore con Salvatore Moccia, ovvero il “compagno di talent” Petit. Il giovanissimo cantautore e la ballerina hanno mantenuto il massimo riserbo in merito alla nascente relazione fino a quando è stato lo stesso Petit a dichiarare, subito dopo un’esibizione in studio, di essere innamorato di lei. La loro è una storia d’amore che ha subito fatto appassionare i fan tanto del programma quanto di Marisol e Petit in qualità di artisti.

“Da quando sono stata male mi sono sentita fallire avendo smesso danza per tre mesi” ha raccontato la stessa Marisol Castellanos parlando durante il programma con la maestra Alessandra Celentano, sua insegnante nel corso dell’anno.

Cosa è successo a Marisol? “Era come se uscissi per un attimo dalla scena che stavo vivendo in quel momento e mi vedessi come se non c’entrassi nulla con il contesto – ha spiegato la ballerina -. Questo capitava in luoghi affollati, a scuola e, spesso, purtroppo nella quotidianità familiare, senza nessun motivo apparente. L’unico posto in cui mi sentivo bene e non mi capitavano queste situazioni era a danza. Nel 2022 tutto è sfuggito di mano, queste sensazioni hanno preso il sopravvento nella mia vita fino a diventare ingestibili. Per mesi hanno avuto conseguenze su qualsiasi cosa mi appartenesse: la mia alimentazione, il mio peso, il sonno, le mie emozioni, la mia autostima, impedendomi anche di uscire di casa per andare sia a scuola che a danza. Non ho messo piede in sala per circa tre mesi, non avendo la certezza di poterci tornare sentendomi sempre più impotente e inutile. Era come se qualcosa mi trascinasse giù e non potessi uscirne”.

Dove abbiamo già visto Marisol Castellanos? Il suo era un volto già noto a molti telespettatori ancora prima della sua partecipazione al talent show di Canale 5 e il motivo è la sua partecipazione nel 2020 a Italia’s got talent.