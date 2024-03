Anticipazioni serale Amici, tutti gli spoiler del 30 marzo: eliminato e ospiti

Cosa è successo nella seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, quella registrata giovedì 28 marzo e in onda sabato 30 in prima serata su Canale 5? Dopo l'eliminazione diretta del cantante Ayle e quella al ballottaggio del ballerino Kumo nella prima puntata, sono stati altri due allievi a dover lasciare il talent show.

I ballerini di Amici di Maria De Filippi: sarà eliminato qualcuno nella seconda puntata del Serale?

Sempre più in grande spolvero sono anche in questa puntata i tre giudici Cristiano Malgioglio, anche stavolta protagonista di numerosi siparietti divertenti, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

La seconda puntata del Serale di Amici ha visto protagonisti diversi ospiti. Ermal Meta ha presentato al pubblico il proprio nuovo brano.

Quella di Rudy Zerbi e Alessandro Celentano è stata l'unica squadra ad uscire indenne dalla prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: i ballerini Lucia, Nicholas e Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: le cantanti Lil Jolie e Martina, i ballerini Gaia e Giovanni

Alessandra Celentano in settimana ha voluto mettere a dura prova Gaia, con un guanto di sfida che l’ha vista contrapposta a Marisol in una gara di lap dance. Gara nella quale a decidere l’outfit delle due ballerine è stata la stessa maestra Celentano.

Anche in questa puntata i concorrenti eliminati sono due. Il primo eliminato, senza il ballottaggio, è stato il ballerino Nicholas. Insieme al cantante Ayle, Nicholas è stato uno degli allievi maggiormente al centro del dibattito in questa stagione del talent show. Per salutarlo vengono fatti entrare tutti i ballerini professionisti del programma. A Nicholas viene poi offerta una borsa di studio, con la quale potrà continuare a studiare. Al ballottaggio finale sono arrivati due ballerini: Marisol, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e Giovanni, concorrente della compagine di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Una puntata, quindi, nella quale a finire sulla graticola sono stati soprattutto i ballerini.