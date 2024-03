Amici Serale 30 marzo: eliminati, l’incidente e cosa è successo nella seconda puntata

Due ballerini eliminati: questo è il bilancio della seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Un bilancio pesante, se si pensa che insieme a quella della prima puntata le eliminazioni dei ballerini salgono a tre. Sabato 23 marzo ad essere eliminati erano stati il cantante, della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, Ayle e il ballerino, della formazione guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo Kumo. Cosa è successo nella seconda puntata del Serale di Amici?

Nicholas Borgoni, primo eliminato della seconda puntata del Serale di Amici

Anche durante questa serata grandi protagonisti sono stati i tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo si è distinto in particolare per le sue battute divertenti e a tratti anche graffianti. Lo stesso Malgioglio ha fatto ingresso in studio in modo molto sobrio e riservato: su un trono sostenuto da quattro boys.

Dopo le ultime eliminazioni, non c'è nessuna squadra rimasta esente da "perdite".

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: i ballerini Lucia, Nicholas e Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: le cantanti Lil Jolie e Martina, i ballerini Gaia e Giovanni

Durante il guanto di sfida di flamenco fra i ballerini Nicholas e Giovanni, la coreografia dimostrata da Mattia Zenzola è stata sospesa. Il motivo è stata la rottura di una mattonella del pavimento dello studio e il conseguente distaccamento di un pezzo di vetro. Che sarebbe stato pericoloso per i ballerini. Ecco quindi la decisione di sospendere momentaneamente l'esibizione e riprenderla una volta sistemato tutto.

Questa volta la sfida fra i professori è di ballo caraibico e latinoamericano. A vincere è la coppia formata da Lorella Cuccarino ed Emanuel Lo. Nella prima puntata aveva trionfato quella composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con Barbie.

Ospiti della serata sono stati Ermal Meta, che ha presentato il suo nuovo singolo, e l’attrice comica Barbara Foria.

Ad arrivare all'eliminazione diretta a inizio puntata, quindi dopo la prima manche, è stato il ballerino Nicholas Borgogni. Che però nel frattempo vince una borsa di studio di un anno. Ad andare al ballottaggio finale per l'eliminazione sono stati poi Marisol Castellanos e Giovanni Tesse. E a dover lasciare il talent show di Maria De Filippi è stato proprio Giovanni Tesse.