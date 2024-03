Giovanni di Amici: chi è, le polemiche e che legame ha con il talent show

Il ballerino Giovanni Tesse è uno dei due concorrenti di Amici di Maria De Filippi al ballottaggio per l’eliminazione nella seconda puntata del Serale registrata giovedì 28 marzo e in onda sabato 30 su Canale 5. Insieme a lui a rischio esclusione c’è Marisol Castellanos, altra ballerina dal talento cristallino.

Giovanni Tesse, ballerino di Amici di Maria De Filippi

Giovanni Tesse è la “quota latina” di questa edizione del talent show. Nella passata edizione a vincere Amici era stato proprio un ballerino di latinoamericano, Mattia Zenzola, e le speranze di moltissimi appassionati sono ora riposta in Giovanni Tesse. Che però si trova ora a vivere una svolta e potrebbe essere costretto a uscire dal programma.

Chi è Giovanni Tesse? Il ballerino ha 19 anni ed è originario di Barletta, a volerlo nella proprio squadra è stato Raimondo Todaro. Esattamente quel Raimondo Todaro che nella passata edizione del programma aveva fortemente voluto proprio Mattia Zenzola. Facile ipotizzare quindi l’intenzione da parte dell’insegnante di provare a fare il bis all’interno del talent show.

La sua partecipazione ad Amici è stata oggetto di forte discussione fra gli appassionati del programma, visto che Giovanni ha partecipato ai Mondiali di danza proprio in qualità di latinista. Non è in ogni caso il primo ballerino ad aver partecipato al reality show ad aver preso parte a competizioni di alto livello.

Giovanni Tesse aveva già tentato l’ingresso ad Amici. Era il 2022 e il ballerino non era stato selezionato. Tuttavia non si è perso d’animo e ha riprovato ad entrare nel talent show. Venendo poi scelto da Raimondo Todaro e diventando uno dei protagonisti di questa edizione del programma.

Della sua vita privata si sa molto poco, lo stesso Giovanni è molto riservato e non ama svelare molto di sè. Quello che emerge dai social network è che il giovane ballerino sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Desiree Carbone.