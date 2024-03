Amici, chi è Nicholas e cosa è successo con Raimondo Todaro

Nicholas Borgogni è uno dei ballerini che nel corso dell'anno sono stati maggiormente al centro degli scontri frai i professori di Amici di Maria De Filippi. Alessandra Celentano da una parte e Raimondo Todaro dall'altra. E in mezzo Emanuel Lo, che ha deciso di porre fine alle contese facendolo approdare nella sua squadra in extremis e dandogli la maglia oro per l'accesso al Serale. Un Serale che per lui è durato poco, visto che Nicholas Borgogni è il primo eliminato della seconda puntata di Amici.

Nicholas Borgogni ad Amici

Una storia strana, quella di Nicholas Borgogni all'interno del talent show targato Fascino. Voluto fortemente da Raimondo Todaro e poi dallo stesso ballerino e coreografo di fatto messo in dubbio proprio a un passo dalla fase più importante, il 22enne genovese ha poi affermato di aver perso fiducia nel proprio insegnante chiedendo poi di poter cambiare insegnante.

Cosa è successo fra Nicholas Borgogni e Raimondo Todaro? La decisione di temporeggiare nella scelta di attribuirgli oppure no la maglia del Serale ha fatto in modo che l'insegnante iniziasse a palesare anche al ballerino alcuni dei dubbi sulla sua maturità in vista della fase calda di Amici.

Sotto accusa erano finite la scarsa versatilità e le qualità tecniche non eccelse in ogni stile dell'allievo. E questi erano stati proprio i dubbi sollevati da Alessandra Celentano. Dubbi che per molte volte Raimondo Todaro aveva respinto al mittente, salvo poi ammettere di fatto procrastinando l'ingresso di Nicholas al Serale.

In passato Nicholas è stato accostato a Maddalena Svevi, ballerina e concorrente di Amici della passata edizione. Nessuno ha mai confermato che tra loro ci sia stato un flirt. I due hanno in comune, oltre alla danza e al talent show, la provenienza da Genova e i diversi eventi e lezioni tenute nella medesima accademia, dalla quale entrambi provengono e nella quale entrambi sono cresciuti.