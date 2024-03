Amici, puntata Speciale: cosa è successo in studio con il pubblico

Cosa è successo nella puntata speciale di Amici di Maria De Filippi che è stata registrata in gran segreto qualche giorno fa? La domanda rimbalza da giorni fra social network e pagine di fan dei concorrenti del talent show di Canale 5. Concorrenti che nei giorni scorsi sono stati chiamati ad esibirsi di nuovo in studio, ma non davanti a Maria De Filippi, ai giudici o agli insegnanti. A giudicarli soltanto il pubblico in studio.

Gaia nella gara giudicata dal pubblico ad Amici

La convocazione del pubblico in studio è arrivata quasi a sorpresa, tanto che anche gli esperti di tv non erano a conoscenza di quello che sarebbe successo.

Il pubblico in studio ha assistito alle esibizioni dei concorrenti avendo questa volta un ruolo molto attivo. Ha infatti dovuto votare, attraverso un telecomando, da 0 a 10 le performance di ogni allievo. A cosa servono questi voti? Ancora non è chiaro, di certo in qualche modo condizioneranno una classifica o saranno utilizzati dalla produzione per una puntata speciale che andrà in onda prossimamente. In questa edizione del talent show targato Fascino, quindi, il pubblico assume un ruolo ancora più rilevante rispetto alle annate passate. Ad esprimere la propria opinione non è solo quello a casa, ma questa volta è stato anche chi segue il programma in studio.

I ragazzi sono stati convocati in studio uno ad uno, mentre i compagni guardavano le esibizioni dalla casetta. Nella puntata speciale di Amici si sono esibiti sia i cantanti sia i ballerini. I primi hanno eseguito un inedito ciascuno: Sarah ha cantato 'Mappamondo', Mida 'Fight Club', Petit 'Tornerai', Lil Jolie ha cantato 'Attimo', Holden 'Solo stanotte' e Martina 'Da quando non ho smesso di amarti'. Di scena anche i ballerini: Dustin si è esibito sul brano 'Tattica', Lucia su 'Oro nero', Gaia su 'Don't mean a thing, Marisol su 'Slave for you', Nicholas ha ballato su 'Dive', Giovanni su 'The horns' e Sofia su 'Run it'.