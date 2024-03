Amici Serale prima puntata 23 marzo: eliminati e cosa è successo. La crisi di Lil Jolie

La prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 23 marzo ha riservato sorprese, grandi emozioni, ma anche qualche conferma rispetto a quello che erano da settimane le sensazioni di parte del pubblico.

Rudy Zerbi e Alessandro Celentano nella prima puntata del Serale di Amici

Anche in questa edizione, i giudici sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Le tre squadre del Serale di Amici 23 sono:

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: i ballerini Lucia, Nicholas, Sofia e Kumo, i cantanti Mida e Sarah Toscano

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: i cantanti Lil Jolie, Martina e Ayle, i ballerini Gaia e Giovanni

Ospiti della prima puntata del Serale di Amici sono stati Giusy Buscemi, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta e Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli. Il giudice Michele Bravi ha vestito anche i panni dell'ospite per presentare il nuovo singolo 'Malumore francese' con Carla Bruni.

La sfida a tema cinematografico fra gli insegnanti è stata vinta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che hanno proposto un'esibizione sulla scorta di Barbie. Dustin vince il guanto di sfida contro Kumo, mentre Mida rifiuta quello contro Sarah. La sfida fra Lil Jolie e la stessa Sarah aveva invece messo in crisi la prima.

"Non respiro”. Lil Jolie dopo l’ultima esibizione durante il ballottaggio non riesce a trattenere ansia ed emotività e deve intervenire Maria De Filippi per cercare di tranquillizzare la cantautrice. La tensione nella prima puntata del Serale si fa sentire e non è facile dominarla. “Calma” le raccomanda la conduttrice mentre alla cantautrice scendono le lacrime. La situazione poco a poco torna ad essere sotto controllo.

Il primo eliminato è Ayle, cantante della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che era finito in ballottaggio con i due ballerini Gaia e Giovanni. Ayle ha cantato il singolo 'Allergica alle fragole'.

A fine puntata è poi stato comunicato dalla conduttrice Maria De Filippi il nome del secondo eliminato. Al ballottaggio erano arrivati la cantante Lil Jolie e il ballerino Kumo e a dover lasciare la scuola durante la prima puntata del Serale è stato proprio Kumo. Ad avere un concorrente in meno quindi ora sono le squadre di Anna Pettinelli-Raimondo Todaro e di Lorella Cuccarini-Emanuel Lo.