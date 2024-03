Amici, Kumo chi è: l’incidente, l’esperienza con Elodie e perché si chiama così

Il ballerino Kumo è finito al ballottaggio insieme alla cantante Lil Jolie durante la prima puntata del Serale di Amici, quella andata in onda sabato 23 marzo.

Chi è Kumo e perché si chiama così? Tiziano Coiro, questo è il vero nome di Kumo, ha 22 anni ed è originario di Gaeta, in provincia di Latina. Da diverso tempo vive a Milano, città in cui si è trasferito proprio per avere maggiori opportunità di diventare un ballerino professionista. E in effetti Kumo ha già sperimentato palchi importanti proprio a Milano. Basti pensare che lo scorso anno ha fatto parte del corpo di ballo che ha accompagnato Elodie durante la serata evento al Forum di Assago. L'anno prima era fra i ballerini scelti per animare la cerimonia d'apertura dei Mondiali di calcio in Qatar. Insomma, due belle vetrine prima di approdare alla vetrina delle vetrine, ovvero Amici di Maria De Filippi.

Ma perché ha scelto questo nome d'arte? L'espressione "kumo" in lingua giapponese identifica il ragno: Tiziano Coiro ha scelto questa parola come nome d'arte in seguito ad un'esperienza in ospedale molto intensa dopo aver vissuto un incidente. Il ballerino ha raccontato che la danza gli ha salvato la vita in quel momento così difficile e quindi ha voluto coniugare i due aspetti scegliendo di chiamarsi Kumo. A raccontare l'incidente è stato lo stesso Kumo all'interno della scuola di Amici: "Quattro o cinque anni fa ho avuto un incidente, per cui ho perso un rene. Ho rischiato di morire per qualche minuto, ho avuto un collasso polmonare".

Kumo è fidanzato? Non si sa molto della sua vita privata: la sua storia d'amore con Alessia Erba sarebbe finita e il ballerino sembra essere molto vicino a Martina, cantante compagna di scuola ad Amici. Si era parlato di un flirt con la ballerina Giulia Stabile, ma nulla è stato mai confermato.