Chi è Ayle, perché si chiama così e perché aveva lasciato Amici

Ayle è senza dubbio l'allievo della scuola di Amici 23 che ha suscitato il maggior numero di polemiche e fatto nascere le discussioni più consistenti fra i professori di questa edizione. L'allievo di canto, perché se si parla della categoria ballo la palma del concorrente più divisivo è senza dubbio Nicholas.

Le polemiche per Ayle sono derivate da parte soprattutto di Rudy Zerbi, il quale più volte ha messo in dubbio le sue qualità vocali e le sue doti interpretative. Contro la sua insegnante Anna Pettinelli si è scagliata in alcune occasioni anche Lorella Cuccarini, altra docente di canto della scuola. Più volte è stato messo in dubbio il talento artistico di Ayle.

Chi è Ayle? Elia Flagella, livornese di 19 anni, ha scelto il nome d'arte di Ayle un po' perché è di fatto un modo diverso di pronunciare il suo nome e un po' perché può celare diversi significati anche suggestivi ed evocativi.

I compagni di classe lo hanno sempre difeso, ma la situazione è cambiata e il gruppo si è spaccato su Ayle quando il ragazzo ha deciso di lasciare il talent show per poi farvi ritorno soltanto 24 ore dopo. Una toccata e fuga che ha fatto capire quanto sia volubile e quanto in fondo avesse forse preso un po' alla leggera il proprio percorso all'interno del talent show di Maria De Filippi. Lo stesso Ayler rientrando ha spiegato di aver riconosciuto gli errori e di essere pronto a prendere gli impegni con maggiore serietà. Cosa che poi, seppur in parte, in ragazzo ha poi fatto. A dichiarare il motivo del proprio ritorno ad Amici è stato lo Elia Flagella, che ha spiegato di non sentirsi nella giusta dimensione una volta tornato a casa e di avere la netta sensazione di stare perdendo un’occasione preziosa. Come dargli torto?