Kiev: “Respinti 55 attacchi russi nella regione di Donetsk”. L’Australia: “Aiuti militari all’Ucraina per 60 milioni di euro”

07:05

Politico: Mosca ha preso il controllo dei mercenari della Wagner

Migliaia di ex miliziani della Wagner ora rispondono a Mosca. Lo scrive in esclusiva Politico, sostenendo che la milizia mercenaria russa, che sta combattendo in Ucraina e ha anche organizzato un ammutinamento contro il presidente Vladimir Putin, è stata disciolta e divisa in almeno quattro gruppi che ora operano al servizio del Cremlino. Politico cita due fonti ufficiali americane, secondo le quali mescolando i combattenti con altri mercenari fedeli a Putin, il governo di Mosca spera di evitare il ripetersi di rivolte come quella dell'anno scorso, quando i mercenari di Wagner tentarono un'insurrezione contro Putin e il ministero della Difesa arrivando fino alle porte di Mosca. Secondo le fonti, i nuovi eserciti privati sono già stati schierati in tutto il mondo in missioni speciali: non solo in Ucraina ma anche in Africa, "dove svolgono un ruolo destabilizzante come quando erano sotto il comando di Prigozhin".