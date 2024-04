Pechino Express 2024, ottava tappa: eliminati, pagelle e chi è andato in semifinale

Un’eliminazione eccellente ha caratterizzato l’ottava tappa di Pechino Express 2024 – La Rotta del Dragone.

La settima tappa era stata non eliminatoria, per cui le Italia Argentina hanno sfiorato l'eliminazione, riuscendo però a salvarsi in extremis. L'ottava tappa si svolge in Sri Lanka e ha una lunghezza di 387 chilometri: dall'antica fortezza di Galle alla città eterna di Kandy. Per la seconda volta in questa edizione di Pechino Express - La Rotta del Dragone, le coppie di concorrenti hanno a disposizione uno smartphone. Le Amiche scelgono subito di penalizzare i Fratm, che però recuperano senza problemi. Una delle prove più interessanti è quella in cui le coppie devono mangiare cibo molto piccante. I Pasticcieri arrivano primi al Libro Rosso, ma hanno infranto il regolamento avendo fotografato la mappa delle Amiche e quindi scivolano in ultima posizione. Quindi diventano prime le Ballerine, seconde le Amiche e terzi i Fratm. Quarte le Italia Argentina. A vincere la prova vantaggio sono le Amiche. Malus alle Italia Argentina.

L’ottava tappa di Pechino Express 2024 – La Rotta del Dragone si è conclusa con la vittoria finale dei Pasticcieri. Seconda posizione per le Amiche, terze le Italia Argentina. Penultimi i Fratm, ultima posizione per le Ballerine.

A qualificarsi per la semifinale sono quindi i Pasticcieri, le Amiche, le Italia Argentina e le Ballerine.

La coppia eliminata in questa tappa del reality show di viaggio condotto da Costantino Della Gherardesca è quella dei Fratm.

I Pasticcieri - Damiano e Massimiliano Carrara: voto Panna stracotta. "Monta, fregatene" dice Damiano al fratello dopo che lo stesso Massimiliano ha perso la mappa della tappa. Salvo poi dirgli: "L'avevi tu nel tuo zaino". Meno male che avrebbe dovuto fregarsene. La lealtà di Damiano nei confronti delle Amiche è talmente cristallina che nessuno riesce a empatizzare con loro. E anche nel caso della prova del cibo piccante è sempre lui a contestare tutto. Poi uno si chiede perché lui e il fratello si vedono una volta l'anno. Simpatico come un gatto arrabbiato sotto le lenzuola.

I Fratm - Artem e Antonio Orefice: voto Fotocopia. Nelle prime tappe animavano un po’ la gara, poi si sono piano piano ripiegati su loro stessi. Artem non fa altro che ricordare che lui da bambino era svantaggiato, Antonio Orefice ripetere sempre il refrain “Vogliamo raccontare una storia vera, vogliamo portare Napoli in giro”. Insomma, il tedio.

Le Amiche - Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: voto Avercene. Con le Ballerine giocano un po' d'astuzia e questo fa capire che sanno il fatto loro. Non le spaventa niente, mangiano peperoncino come se nulla fosse. "Signora, noi siamo le vincitrici ma lei non lo sa": sono meravigliose. E poi sorridono, ridono di gusto, affrontano tutte le difficoltà senza inveire contro nessuno e senza accusarsi reciprocamente, ma sempre cercando la soluzione più che lamentandosi del problema. E poi sono empatiche anche con chi non conoscono. Scusate se è poco. Fatele vincere. Subito. Subitissimo.

Italia Argentina - Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi: voto Aquaman. "Il dio del mare si chiama Aquaman" dice Antonella Fiordelisi. Signore prendimi adesso. Come sempre è Antonella Fiordelisi la più respingente e vendicativa delle due. Lei è la tipica che se a briscola perde ti fa rigiocare la partita finché non riesce a vincere. Placatela. Credo che Antonella Fiordelisi si stia ancora chiedendo cosa volesse dire Barbara Petrillo quando ha parlato di “Idem sentire”. No, non si mangia.

Le Ballerine - Megan Ria e Maddalena Svevi: voto Gnek Gnek. La loro coppia in questa tappa scricchiola e questo le fa assomigliare a dei Giganti qualsiasi. Peccato, perché loro non sono assolutamente così. Anzi. Di solito sono vivaci, frizzanti, energiche. Stavolta hanno vissuto un momento sotto tono, ma si sono subito riprese. Per fortuna, visto che loro meritano di essere protagoniste sino alla finale.