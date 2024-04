Pechino Express 2024, sesta tappa: eliminati e pagelle

Sesta tappa di Pechino Express 2024-La Rotta del Dragone e giro di boa per le coppie di concorrenti. Le sei coppie rimaste in gara, dopo l'uscita di Romagnoli, Brillanti e Giganti e l'ingresso delle Ballerine. Questa è l'ultima delle due tappe in Laos, dopo le quattro in Vietnam. Da qui si vola dritti in Sri Lanka.

La sesta tappa di Pechino Express 2024 ha una lunghezza di 420 chilometri e porta le coppie di concorrenti di Luang Prabang a Vientiane, via Viang Vieng. In questa tappa le coppie viaggiano mixate: Massimiliano Carrara con Estefania Bernal, Antonio Orefice e Barbara Petrillo, Antonella Fiordelisi con Eleonora Caressa, Maddalena Corvaglia con Maddalena Svevi, Fabio Caressa con Damiano Carrara, Artem con Megan Ria. Una volta ricongiunte, le coppie devono proseguire di nuovo insieme. Ad arrivare per prime al Libro Rosso sono le Amiche. Secondi i Caressa, terze le Ballerine. A vincere la prova vantaggio sono proprio queste ultime, che al termine della tappa guadagnano una posizione in classifica. La tappa è stata caratterizzata anche dai “Sette mostri”, ovvero la prova alimentare più temuta in cui le coppie hanno dovuto mangiare vermi, insetti, placenta, serpenti e simili.

In questa tappa c’è spazio per la coppia dei Lumaconi, ovvero Dario Vergassola e Maria Rosa Pettolicchio, già concorrenti di Pechino Express. Ogni coppia deve arrivare almeno trenta minuti prima di loro al traguardo di tappa.

A vincere la tappa sono i Pasticcieri. Secondo posto per le Ballerine, terzi i Fratm. Quarta posizione per le ItaliaArgentina. Penultimi i Caressa, ultime le Amiche. Gli eliminati sono a sorpresa i Caressa. “Sono i più forti qua dentro” si giustifica Damiano Carrara.

I Caressa – Eleonora e Fabio Caressa: voto Ho finito i commenti. Sono meravigliosi. Lui è l'individuo più protettivo e amorevole che si possa vedere in questo gioco, lei è semplicemente Buddha. La loro eliminazione grida vendetta.

I Fratm – Artem e Antonio Orefice: voto Ma serio fai? Artem che fa il tenebroso solo perché si deve rapportare a un'altra donna pur essendo fidanzato: ma tutto a posto? Ma sei sicuro di vivere nel 2024? Quindi se per strada una donna gli chiede un'indicazione, lui chiede prima il permesso alla compagna? Ma il senso di questo ragionamento? Io trasecolo. Ma un sorriso Artem lo può fare o pensa che poi qualcuno possa equivocare? Ma è o vero?

Le Amiche – Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: voto Inox. Tanto in coppie mixate quanto insieme sono fortissime. E non soltanto dal punto di vista del gioco. Sono argute, intelligenti, spirituali quanto basta, divertenti e con i piedi per terra. Ma dove le troviamo altre due così? Se Pechino Express 2024 non lo vincono loro o le Ballerine, faccio un manicomio.

Le Ballerine – Megan Ria e Maddalena Svevi: voto Rivelazione. Già ai tempi di Amici le amavo, adesso capisco che sono veramente eccezionali. Sono due ragazze normali. Con una grinta infinita, una grande amicizia e tanta voglia di aprirsi al mondo. Ma che belle che sono. Megan merita un bonus solo per non aver abbandonato Artem e il suo muso lungo da qualche parte.

Le ItaliaArgentina – Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal: voto Simpatia portale via. Prendono tutto estremamente sul serio ed esasperano la competizione. E state calme, su. Peraltro sono giusto un pelo permalose. Ma proprio un’anticchia.

I Pasticcieri – Damiano e Massimiliano Carrara: voto Ego ipertrofico. "Spero che mio fratello ce la faccia, che si dia una mossa. Dovrei avergli insegnato come si fa". Ma chi, Damianino? Tu? Tu che giochi da solo?