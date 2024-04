Pechino Express 2024, le pagelle della quinta tappa

Cosa è successo nella quinta tappa di Pechino Express 2024 - La Rotta del Dragone? Le coppie da sette sono passate a sei alla fine della puntata, vista l'eliminazione di una delle compagini che hanno maggiormente fatto discutere in questa prima parte del reality show di viaggio di Sky.

La coppia di concorrenti eliminata è stata quella dei Giganti, ecco le pagelle della quinta tappa di Pechino Express 2024, la prima in Laos dopo quelle in Vietnam.

Le Ballerine – Megan Ria e Maddalena Svevi: voto Vitamine. Sono energia pura e anche quella sana incoscienza che si ha a diciotto anni. Affrontano tutto a viso aperto, io una vacanza con loro la farei tranquillamente.

I Caressa – Eleonora e Fabio Caressa: voto Vabbè ma santificatelo. Lui è competitivo, ma non contro gli altri. Vuole battere se stesso e i propri limiti, però quando vede gli altri in difficoltà li aiuta e li fa sentire a casa. Chi non vorrebbe un padre come Fabio Caressa? E, va detto, una figlia o una sorella come Eleonora. Adottateci tutti.

I Fratm – Artem e Antonio Orefice: voto Anema e core. Si sostengono sempre, in ogni occasione. E, ovviamente, non rinunciano mai a un po' di sana ironia. Ma una serata con loro tutta la vita.

Le Amiche – Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: voto Come mi gasano. Sopra le righe, ma dritte all'obiettivo: sono nel gioco per vincere e anche se non si fermano quando Antonella Fiordelisi inciampa, senza peraltro essersi fatta nulla, pazienza. Il gioco è il gioco. A me piace il fatto che siano veramente amiche. Brave.

Le ItaliaArgentina – Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal: voto Incudine. Dal punto di vista del gioco, nulla da dire. Però sono di un pesante e di un permaloso che le fa risultare simpatiche e affabili quanto l'attività di una acciaieria nelle orecchie. Un pelo meno dai.

I Giganti – Francesca Piccinini e Kristian Ghedina: voto Eh però non è che la gente può fare miracoli. Arrivate sempre in fondo nelle prove, vi sopportate meno di un laziale e un romanista il giorno del derby, siete allegri e vivaci come il suddetto laziale o romanista il giorno in cui il derby lo perde: è chiaro che se qualcuno deve scegliere se eliminare voi o un mal di denti, decide di far tornare a casa voi.

I Pasticcieri – Damiano e Massimiliano Carrara: voto Forse, ma forse. A tratti sono quasi anche divertenti. Finalmente Damiano Carrara si sta un po' umanizzando. Il fratello inizia a farsi noticchiare. Se il programma dura ancora un paio d'anni forse diventano entrambi l'anima della festa.