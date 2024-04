Pechino Express 2024, eliminati quinta tappa: cosa è successo

La quinta tappa di Pechino Express 2024 - La Rotta del Dragone ha visto le sette coppie di concorrenti rimaste in gara affrontare le prime giornate e le prime avventure in Laos. Il primo Paese attraversato dal reality show di viaggio condotto da Costantino Della Gherardesca e dall'inviato Fru è stato il Vietnam e ha visto due coppie abbandonare il gioco: quella dei Romagnoli e quella dei Brillanti. In questa prima fase del gioco è inoltre entrata in gara una coppia, ovvero quella delle Ballerine.

La quinta è stata una tappa decisamente più breve rispetto alle altre: la distanza da coprire è stata di 263 chilometri. Non per questo, però, le difficoltà per le coppie di concorrenti sono state inferiori al solito. Anzi. Le coppie sono partite da Muang Xai per arrivare a Luang Prabang. Una tappa che ha visto una nuova alleanza formarsi, ovvero quella fra le Ballerine e i Caressa.

La coppia dei Pasticcieri ha conquistato l’immunità. Quella vincitrice della tappa è ItaliaArgentina. Al secondo posto in classifica si sono piazzati i Fratm, che hanno portato avanti una prodigiosa rimonta dall’ultima posizione. Terzo gradino del podio per le Ballerine. Ultimi, e quindi a rischio eliminazione, sono i Giganti. Francesca Piccinini e Kristian Ghedina sono habituè degli ultimi posti in classifica. Penultimo posto, e uguale rischio di eliminazione, per le Amiche. Salvi invece i Caressa.

A dover lasciare definitivamente Pechino Express 2024 - La Rotta del Dragone è stata la coppia dei Giganti. A decretare la loro eliminazione dal programma di Sky è stata la coppia delle ItaliaArgentina: Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal hanno compiuto questa scelta anche e soprattutto vista la scarsa sintonia fra Francesca Piccinini e Kristian Ghedina nel corso del gioco. La prima ha concluso l’avventura in lacrime: “Bella esperienza, avrei preferito dare di più a Kristian”.