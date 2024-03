Pechino Express 2024, quarta tappa: pagelle ed eliminati

La quarta tappa di Pechino Express 2024 – La rotta del Dragone ha visto le otto coppie sfidarsi in una lunga avventura: ben 454 chilometri da Lao Cai a Dien Ben Phu. L’ultima avventura in Vietnam prima di arrivare in Laos.

I Pasticcieri, vincitori della precedente tappa, hanno scelto di dare i loro malus ai Caressa e ai Brillanti. Entrambe le coppie sono quindi partite con diversi minuti di ritardo rispetto alle altre. Ad arrivare prime nella prima giornata sono le sorprendenti ItaliaArgentina. Che hanno di default una sistemazione per la notte, ma hanno anche la possibilità di assegnare ad ogni coppia un ritardo nella partenza del giorno successivo. A firmare il Libro Rosso e a volare direttamente in Laos sono le Ballerine. E scatta la polemica con le ItaliaArgentina. Il malus però va ai Fratm. ItaliaArgentina che sono la seconda coppia a qualificarsi direttamente per il Laos.

Dopo le Ballerine e le ItaliaArgentina, che volano direttamente in Laos, a vincere la tappa sono le Amiche. Secondi i Caressa, terzi i Pasticcieri. Seguono in classifica i Fratm e i Brillanti. Ultimi i Giganti. Le Amiche scelgono di eliminare i Brillanti. E siccome la puntata è eliminatoria, i Brillanti devono lasciare Pechino Express 2024.

Le pagelle della quarta tappa di Pechino Express 2024.

I Caressa – Eleonora e Fabio Caressa: voto Focolare. Eleonora è sempre più Gandhi, il padre è un vero padre. Si arrabbia, si spaventa e si preoccupa: tutto per la figlia. Ne esce un quadro meraviglioso.

I Pasticcieri – Damiano e Massimiliano Carrara: voto Anche meno eh. Damiano Carrara sempre più leader di quelli che se la sentono tantissimo. Dami caro, è un gioco. Sforzati di sembrare affabile, dai. Il fratello, come sempre, non pervenuto.

Le Ballerine – Megan Ria e Maddalena Svevi: voto Unghie. Non si tirano indietro e si buttano a capofitto in ogni contesa e non si fanno spaventare dagli strali delle ItaliaArgentina. Hanno solo diciott’anni, ma hanno grinta e affiatamento da far invidia a molti.

Le Amiche – Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: voto Acciaio. Come ormai è consuetudine, il loro è un viaggio dall’andamento altalenante. Però non si lasciano mai scoraggiare, anzi. Insieme sono divertentissime.

Le ItaliaArgentina – Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal: voto Sabbia nel letto. Simpatiche e affabili come la sabbia nel letto, si vede che hanno personalità: “Vorrei che i tuoi followers ti vedessero così”. A ogni “Adoro” di Estefania Bernal mi vengono le bolle. Niente, non si schiodano dal vuoto cosmico.

I Giganti – Francesca Piccinini e Kristian Ghedina: voto Niente da fare. Ma un giorno intero senza litigare, senza discutere, senza accusarsi e senza non capirsi riescono a viverlo? Spoiler: no. Peccato per l’immobilismo di Ghedina, perché Piccinini va come un treno.

I Brillanti – Nancy Brilli e Pierluigi Iorio: voto Gustosi. Anche sotto la pioggia, la loro ironia e il loro modo di prendere tutto con il sorriso porta il sole. Si danno da fare, ma senza mai calpestare nessuno. Anzi, volgono al positivo anche le difficoltà. Ma che belli. Come facciamo adesso senza di loro? Vogliamo uno spin-off dei Brillanti in giro per il mondo.

I Fratm – Artem e Antonio Orefice: voto Ovunque è casa. Si trovano bene dappertutto, non si lamentano e, anzi, usano l’ironia per affrontare le difficoltà. Artem è una potenza, Antonio interpreta le difficoltà che avremmo tutti. Ve lo dico, vorrei fare serata con loro.