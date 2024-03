Pechino Express 2024, una nuova coppia in gara: chi sono le Ballerine

Pechino Express 2024 non si ferma mai. Appena messa in soffitta la seconda tappa del reality show di viaggio condotto da Costantino Della Gherardesca insieme all'inviato speciale Fru - seconda tappa che ha visto un'eliminazione del tutto inaspettata, ovvero quella della coppia dei Romagnoli -, è già tempo di novità.

A Pechino Express le coppie in gara tornano infatti ad essere otto, visto che nella prossima tappa - la terza, che andrà in onda giovedì 21 marzo su Sky e in streaming su Now dalle 21.15 e in replica subito dopo, oltre alla disponibilità on demand - entrerà in gioco una nuova coppia.

Si tratta della coppia delle Ballerine, due giovani talenti direttamente dalla passata edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Le Ballerine sono infatti Megan Ria e Maddalena Svevi. Entrambe acclamate, e a volte anche discusse soprattutto dall'insegnante di danza Alessandra Celentano, protagoniste del talent show. In pochi sanno, però, che Megan e Maddalena si conoscono da molti anni e quindi la loro sintonia è già ben collaudata.

Cosa faranno le Ballerine all'interno di Pechino Express 2024? Senza dubbio cercheranno di vincere il reality show, ma la domanda principale è: come si inseriranno all'interno del gruppo che ormai da diversi giorni sta girando il Vietnam?