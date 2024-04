Pechino Express 2024, settima tappa: eliminati e pagelle

Settima tappa di Pechino Express 2024 - La rotta del Dragone e solo cinque coppie ancora in gara. Una tappa ricca di emozioni, panorami mozzafiato e momenti divertenti.

Terzo e ultimo capitolo di questa edizione del reality show di viaggio condotto da Costantino Della Gherardesca insieme all'inviato Fru. Le cinque coppie di concorrenti sono arrivate in Sri Lanka. Tappa corta: soltanto 170 chilometri questa volta, da Negombo a Galle.

Ad arrivare prime al Libro Rosso nella settima tappa di Pechino Express 2024 è la coppia delle Amiche, che quindi hanno vinto la possibilità di avanzare di una posizione a fine tappa. Le Amiche assegnano il malus alle Ballerine, arrivate ultime al Libro Rosso. Italia Argentina hanno perso invece una posizione. A vincere la tappa è la coppia delle Amiche. Davanti ai Pasticcieri e alle Ballerine. Ultime Italia Argentina, penultimi i Fratm. Le Amiche scelgono di eliminare proprio Italia Argentina. Che salvano i Fratm, ma poi Barbara Petrillo incalza con la consueta irresistibile ironia: “La prossima vi faccio fuori”.

La coppia ad essere eliminata in questa tappa avrebbe dovuto essere quella delle Italia Argentina, ma siccome la tappa non è eliminatoria riescono a salvarsi.

Le pagelle della settima tappa di Pechino Express 2024.

I Fratm - Artem e Antonio Orefice: voto Solo loro. Nel senso che esistono solo loro, sono capaci solo loro, sono filosofi solo loro. Con il trascorrere delle tappe la loro resa è peggiorata. E pensare che una volta erano pure simpatici. Adesso sono solo pesantoni. Sembrano quasi dei Damiano Carrara. Ho detto quasi, eh. Non scherziamo, poveri. Sanno anche essere molto generosi e altruisti. Loro.

I Pasticcieri - Damiano e Massimiliano Carrara: voto Fastidio. Come al solito, Damiano Carrara. Solo ed esclusivamente Damiano Carrara. Il fratello è una comparsa, che spesso peraltro lui tratta pure male. Io fossi Massimiliano entrerei in sciopero.

Le Amiche - Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: voto Varco di luce. Hanno una chimica e una sintonia indistruttibili. Sono sempre sorridenti nonostante fatica, sudore, difficoltà. La loro maturità e la loro vera amicizia le portano a dare il giusto valore alle situazioni. Ma poi, oh, sono fortissime. Mai un cedimento, un dubbio. Ma tanti sorrisi. Vorrei avere il loro modo di affrontare le situazioni. Citando le divine Paola & Chiara, ragazze apriteci un “varco di luce”.

Le Italia Argentina - Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi: voto Portale via. Nel senso di simpatia. Se la prendono per qualsiasi cosa, non riescono a muoversi con un po’ di leggerezza. Eccheccosè.

Le Ballerine - Megan Ria e Maddalena Svevi: voto Amore. Come canterebbe Roberto Vecchioni, chiamami ancora Amore. Nel senso che non fanno altro che chiamarsi così. So’ ragazze, dai. A me la loro grinta, l’energia che mettono in ogni prova e il loro entusiasmo continuano a piacere tantissimo.