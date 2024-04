Anticipazioni serale Amici, tutti gli spoiler del 27 aprile: eliminati e ospiti

Mancano poche puntate all’ultima del Serale di Amici – la finale andrà in onda in diretta sabato 18 maggio su Canale 5 – e la sesta puntata, quella registrata giovedì 25 aprile e in onda sabato 27 aprile dà conto di un’altra eliminazione eccellente.

Petit, Mida, Sarah Toscano e Martina ad Amici di Maria De Filippi

Dopo il cantante Ayle, i ballerini Kumo, Giovanni, Nicholas, Lucia, la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia, eliminata nell’ultima puntata del Serale a causa dell’eliminazione della sua sostituto Aurora, ecco una nuova eliminazione. Cosa è successo nella sesto puntata del Serale di Amici di sabato 27 aprile?

L’unica squadra a non aver ancora dovuto dire addio a nessun concorrente è fino a questa puntata quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Disastro per quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, alla quale è rimasta una sola allieva

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: la cantante Martina

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: la ballerina Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Anche nella sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi gli ospiti in studio sono stati due: uno musicale, ovvero Rocco Hunt, e uno comico.

A vincere la sfida fra i professori in questa puntata è stata la coppia formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Due concorrenti sono andati al ballottaggio finale per l’esclusione dal programma. A rischiare l’eliminazione sono state due sorprese: la cantante Martina e la ballerina Sofia. Come di consueto, il nome della concorrente eliminata dal talent show sarà comunicato da Maria De Filippi al termine della puntata di sabato 27 aprile. Al ballottaggio era arrivato anche Holden, che però è stato salvato per primo. Anche in questa puntata, quindi, la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è l'unica ad essere uscita indenne dalle eliminazioni.