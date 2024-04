Pagelle Amici Serale 20 aprile: Dustin, Martina, Marisol, Sofia e Sarah da finale

Le pagelle della quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi di sabato 20 aprile. Una puntata nella quale sono state due le concorrenti che hanno dovuto lasciare il programma. Eliminata dopo il ballottaggio finale della passata puntata è stata infatti la cantautrice Lil Jolie, mentre il nome di questa serata è quello di Aurora Ranvestel e di conseguenza quello di Gaia De Martino.

Sofia durante la quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi

L'imbarazzante pantomima dell'ingresso dei tre giudici: voto Ho gli occhi che mi sanguinano. Malgioglio in playback, Giofrè mezzo nudo e col petto unto come neanche un tonno in lattina, Michele Bravi che canta senza alcun sentimento: ma perché sta peracottarata?

Lil Jolie: voto Cilecca. Si gioca male la prova al ballottaggio, d'altro canto ha avuto difficoltà durante tutta la settimana nel preparare 'Cercami' di Renato Zero. Però, se ben indirizzata e guidata nel modo giusto, questa ragazza potrà andare lontano. Deve solo avere un focus preciso e riuscire a gestire l'ansia nel migliore dei modi.

Rudy Zerbi: voto Pile scariche. Possibile che non si riesca mai a dargli un microfono con le batterie ormai finite? Almeno non sentiamo le cialtronate che dice. E' raggelante.

Holden: voto Otite. Che è quello che vorrei avere io ogni volta in cui sento il suo lamento da autotune. Perdonalo Michael, inteso come Stipe genio dei R.e.m., per come ha triturato 'Everybody hurts'. Purtroppo non sa quanto questa canzone debba essere intensa. Rovina anche Neffa. Non fategli più toccare niente, solo i suoi inediti. Per l'amor del cielo, non fatelo più lacrimare su canzoni vere.

Sofia: voto Pazzeska. Parafrasando Miss Keta, dico che è Pazzeska. Lei vola sul palco, ha personalità, energia, grinta, talento: ha tutto. Ma veramente tutto. E' un fenomeno in costante crescita.

Sta cosa che i giudici non votano: voto Ok allora io vado a fare la spesa e non pago perché non me la sento. Ma siamo seri? Ma sta novità che uno non se la sente di fare il lavoro per cui viene ingaggiato? No perché, se lo sdoganiamo, ci si aprono nuovi metaversi. Andate a zappare, va.

Marisol: voto Il mondo della danza sa, ma pure noi abbiamo capito che è atomica. Mi ripeto: datele una coppa, un prosciutto, un teatro, dodicimila contratti, datele tutto il possibile. Perché lei merita tutto e pure di più. Se non le fate vincere almeno il circuito di ballo, faccio manicomio.

Mida: voto Vuole girare il mondo con la musica in autotune, ma è serio? Il duetto con Sarah è interessante solo per l'interpretazione di Sarah. Lui come sempre è salvato da come tiene il palco. Peccato che la voce per fare il cantante gli serva come il pane. E lui deve ancora lavorare parecchio. Ha preso la deriva spagnola, il che potrebbe giovargli. Un tormentone estivo all'anno e via.

Dustin: voto Bomba. Gli mancava solo un po' di intensità e adesso l'ha raggiunta. Cosa gli vogliamo dire se non un enorme "Firma qui" su tutti i contratti possibili? E' un professionista fatto e finito, diamogli una finale con Marisol, Sofia e Martina e siamo a posto così. Se fosse a cinque, aggiungerei anche Sarah.

Petit: voto Zzzzzzzz. Assodato ormai che Geolier 4.0 dovrebbe evitarlo come la peste, su 'Sciccherie' è quasi credibile. Certo, c'è quel problemino dell'autotune che risulta alquanto insopportabile e che purtroppo rischia di pregiudicarne la carriera. Speriamo che lo capisca, prima o poi.

Sarah Toscano: voto Pazzi. Quelli che la mandano al ballottaggio sono evidentemente sconnessi dal mondo. Ma avete visto quanto sta migliorando puntata dopo puntata questa ragazza? E' un talento e non ve ne rendete conto, ma siete sordi?

Martina: voto Ma di cosa parliamo? Stiamo ancora aspettando a darle la coppa del circuito di canto solo perché dobbiamo fare altre puntate, giusto? Non c'è alcun altro motivo plausibile per rimandare la sua consacrazione. "Hai urlato troppo questa canzone" commenta Cristiano Malgioglio. Certo, la canzone è 'Estranei a partire da ieri' dell'urlatrice per eccellenza Alessandra Amoroso. Avrebbe dovuto sussurrarla?

Aurora: voto Alla faccia della sostituta. Fatela rientrare per la prossima stagione del talent show, su. Sul palco è esplosiva. Ok, è già stata nella scuola l'anno scorso. Ma essendo uscita per infortunio potremmo anche darle un'altra possibilità. Essù.