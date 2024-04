Amici Serale 20 aprile: chi è stato eliminato? Ecco cosa è successo nella quinta puntata

Due eliminazioni, una serie interminabile di polemiche e litigi fra professori e tante esibizioni nella quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi di sabato 20 aprile. Dopo le eliminazioni del cantante Ayle e dei ballerini Kumo, Giovanni, Nicholas e Lucia, ora le carte si sono rimescolate anche nel canto.

Aurora Ranvestel si è infortunata a un piede durante la quinta puntata del Serale di Amici

Come di consueto, ad essere in maggiore spolvero è stato Cristiano Malgioglio, come sempre pungente con le sue battute. "Vorrei scrivere una canzone per te" ha poi dichiarato a Martina, dopo aver finalmente promosso il suo nuovo outfit dopo aver criticato il look della cantante per diverse puntate. Michele Bravi è finalmente riuscito a prendere una decisione in merito al destino di Lil Jolie e Sarah Toscano, finite al ballottaggio per l'eliminazione nella puntata di sabato 13 aprile del Serale.

Ecco la composizione delle tre squadre dopo la conclusione della quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: la ballerina Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: la cantante Martina, la ballerina Gaia. Quest'ultima è sostituita per le prossime due settimane da Aurora

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Due volti già noti al pubblico del talent show di Canale 5 sono stati gli ospiti della quinta puntata: la comica Barbara Foria e il cantautore, ed ex allievo proprio di Amici, Enrico Nigiotti.

Nella sfida fra i professori, questa settimana il tema è "dove ci portate stasera". Sino a questa serata la situazione era di totale parità: ogni coppia aveva vinto una sfida. A vincere questa volta è la coppia formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno proposto un'esibizione tratta da 'West side story'.

La prima partita vede fronteggiarsi le squadre capeggiate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La prova fra Sofia e Holden viene annullata perché Giuseppe Giofrè sceglie di non votare non sapendo chi preferire fra i due. La partita viene vinta dalla formazione Zerbi-Celentano. A finire al ballottaggio per l'eliminazione finale è Mida. Seconda manche e la squadra Zerbi-Celentano sfida quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. E vince ancora la squadra Zerbi-Celentano. Ad andare al ballottaggio è Aurora. Terza partita: Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Lo. Vincono di nuovo i primi e Sarah Toscano va al ballottaggio finale.

La prima eliminazione della serata è avvenuta a inizio puntata, come risultato del ballottaggio finale della passata puntata. Michele Bravi non se l'era sentita di giudicare subito le due concorrenti e ora ha dovuto farlo: fra Sarah Toscano e Lil Jolie l'eliminata è stata proprio quest'ultima. Lil Jolie lascia il talent show. Il ballottaggio a fine puntata vede invece protagonisti Sarah, Aurora e Mida. Il primo ad essere salvato è proprio il cantante. Fra Sarah Toscano e Aurora Ranvestel a uscire è la ballerina. A lasciare il programma è quindi anche Gaia De Martino, ballerina infortunata che era stata temporaneamente sostituita con Aurora. A Gaia viene offerta un contratto di tre mesi con la compagnia giovanile portoghese Kayzer Ballet.